Critican a ‘YouTuber’ y a su amiga por visitar Disney World enfermas

Dos fanáticas del mundo mágico de Mickey Mouse están siendo criticadas en internet luego de que una de ellas visitara el parque Walt Disney World enferma el pasado 11 de julio.

La YouTuber Tonya Blakey, conocida entre sus seguidores como That Crazy Disney Lady, transmitió más de 10 horas de su viaje a Magic Kingdom durante el fin de semana de reapertura.

Tonya junto a su amiga Robin recorrieron los jardines del complejo ubicado en Orlando, Florida, se subieron al Splash Mountain y en un momento determinado, también captado por la cámara, Robin se mostró enferma.

Según Blakey, su acompañante sufrió una "reacción alérgica" y tuvo problemas para respirar cuando se acercó a un local para preguntar por los postres de nuez.



Tras visitar una de las estaciones médicas del complejo, Robin sustituyó el EpiPen que se le fue prescrito por Benadryl, un medicamento que empeoró sus síntomas y la llevaron a experimentar “vómito violento” y presión sanguínea elevada.

Durante la transmisión de los videos en redes sociales, Robin se negó acudir al hospital por un mejor tratamiento, lo que ocasionó una ola de comentarios negativos de los internautas.

Hubo quien sugirió que la condición de Robin era más que una alergia y que posiblemente estaba enferma de coronavirus.

Blakey negó que su amiga estuviera contagiada diciendo “Si alguien más pregunta si Robin tiene Covid-19, ya no estará en el grupo”, refiriéndose a un grupo de Facebook que comparte con sus seguidores.

“Ya dije claramente qué le pasaba. Robin no estaría en este parque si tuviera Covid-19”.

“Incluso si ella no está enferma de Covid-19, no quiero eso. Mantente alejada de las personas cuando estás enferma. Este es el comportamiento que mantiene en marcha las pandemias”, le contestaron los seguidores.



Jenny Nicholson, otra celebridad de las redes sociales enfocada a los videojuegos, sentenció la visita de las amigas a Disney World en dichas condiciones y expresó su preocupación enlistando los síntomas de Robin “tos, falta de aliento y vómitos severos” y relacionándolos con coronavirus.

Añadió que las mujeres regresaron a sus hogares con dolor de garganta y que no buscaron más atención médica e ignoraron los consejos que se les dio en las estaciones del parque.

Asimismo, señaló que es por estas personas que “piensan que son invencibles” que los parques temáticos no deberían abrirse en medio de la pandemia.

She is attributing her symptoms to a tree nut allergic reaction but she took benadryl, saw no change after several hours, and never used her epi pen. The first aid nurses advised that she go to a hospital and she didn't. They've announced they're visiting Animal Kingdom tomorrow