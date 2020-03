Critican a diputada por presuntamente burlarse de hombre en situación de calle

Luego de que la diputada Nayeli Salvatori grabó a un hombre en situación de calle fue duramente criticada en redes sociales por, supuestamente, burlarse de dicha persona.

En el video se escucha a la diputada por el PES en Puebla decirle al hombre "ya despiértate, David", en relación a su acompañante, lo que generó polémica.

Tras las críticas, Nayeli Salvatori rechazó que el hombre fuera "homeless", sino que "andaba ebrio pero en fin, vivimos en el mundo en donde todos juzgan y quieren destruir. Me da lo mismo lo que piensen".

Por cierto no era homeless, andaba ebrio pero en fin, vivimos en el mundo en donde todos juzgan y quieren destruir.

Me da lo mismo lo que piensen.

Ah y tampoco es mi ex @DavidSerna_G ven cómo creen puras mentiras y babosadas, gente sin criterio.

Saludos pic.twitter.com/mGcA3FHj4R

— Nay Salvatori (@Naysalvatori) March 1, 2020