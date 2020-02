Crocs lanza línea en colaboración con KFC

A los Crocs puedes amarlos u odiarlos, pero nadie niega que siempre hallan una manera de popularizar sus divertidos diseños y colores.

Pero su nueva colección definitivamente hará que quieras salir a la calle y mostrarlos a todo el mundo.

Cuando una línea de calzado anuncia colaboraciones todos imaginamos que serán de caricaturas, películas o series, pero la nueva colección de Crocs USA ha decidido mostrar lo mejor de la comida rápida y del platillo estrella de KFC.

Según información de la página oficial, los nuevos Kentucky Fried Chicken X Crocs estarán a la venta a partir del verano del 2020 y se venderán en un precio de 60 dólares, como mil 115 pesos al cambio de hoy, a través de su tienda digital. Un lanzamiento exclusivo para Estados Unidos y China, señala la marca.

Para los amantes del pollo frito, los nuevos zapatos KFC x Crocs Classic Clog, tendrán el diseño clásico y el estampado del platillo icónico de la cadena de restaurantes.

Además todos los Crocs vienen con un par de Jibbitz con forma de pierna de pollo para que puedas cumplir tu sueño de usar una cubeta de pollo en tus pies, aunque se vean deliciosos, no son para consumo humano.

Como dato curioso los jibbitz en el calzado tienen un ligero olor a pollo.

Introducing the official Kentucky Fried Chicken licensed proprietary footwear made in collaboration with @crocs. Do not eat. Coming Spring 2020. (https://t.co/oYeRikX5lX) pic.twitter.com/bAlyBbwMOX

— KFC (@kfc) February 12, 2020