Crónica. Los LeBarón recorren el camino donde ocurrió la masacre

Al filo de las cinco de la mañana del sábado, Adrián LeBarón y familia se preparan para salir de su casa, en la colonia LeBarón, rumbo a La Mora, en el municipio de Sonora; cargan los vehículos con coronas florales y un importante número de estacas metálicas para colocar “en el punto”.

El viaje comienza con la oscuridad de la madrugada y el amanecer llega unos cuantos kilómetros antes de cruzar la frontera entre los estados de Sonora y Chihuahua, una vez atravesada esta línea, Adrián comparte algunos recuerdos de aquel trágico 4 de noviembre: Cómo llegaron las noticias, quién fue el primero en llegar, la ausencia de las autoridades, los sobrevivientes y lo mucho que ha cambiado la vida en La Mora tras el asesinato de su hija y otras ocho personas.

El sitio donde fue asesinada Christina Langford es el primero en aparecer en el trayecto, desde la parte superior de una curva se aprecia la cruz que colocó su hijo y surgen las historias de los centenares de cartuchos percutidos que fueron localizados en el lugar donde las mujeres fueron “cazadas”.

En este sitio es donde Dawna, prima de Julián LeBarón recibió 38 impactos de bala de los más de 3 mil que se dispararon en el lugar.

Lea también: Así sucedió el ataque a la familia LeBarón; cronología de los hechos

“El bebé de Christina que yo mismo rescaté, su sillita tenía tres disparos, yo todavía no me explicó cómo pudo ser posible que escaparan con vida seis de los niños después de más de 3 mil disparos, están todos baleados, vivos, pero lo que ocurrió aquí no tiene nombre”, relata el activista.