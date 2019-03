¿Cuánto cuesta un aborto?

En el 2007, la Ciudad de México aprobó una ley que legaliza el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. Desde entonces, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año se practican 1.5 millones de abortos.

La Ciudad de México fue el primer estado del país en legalizar el aborto, sin embargo, es un procedimiento legal con muchísimas restricciones en otras entidades federativas del país.

Su costo depende de diferentes factores; el estado en donde vives, qué tan avanzado es el embarazo y qué tipo de procedimiento elijas. Sin embargo, el costo puede variar desde $1,500 a $10 mil pesos.

Qué dice la Ley

Desde el 2007, se ofrecen abortos en la ciudad siempre y cuando el embarazo no exceda las 12 semanas. Y debe ser el resultado de una inseminación indeseada, violación o incesto o si está aprobado por médicos bajo las siguientes condiciones:

Continuar el embarazo puede poner el riesgo la salud física o mental de la madre

El feto puede tiene severas anormalidades físicas o mentales

Circunstancias ineludibles que pueden pasarle a la mujer

Servicios de aborto disponibles en México

Aborto médico (aborto con pastillas: mifepristona, misoprostol, cytotec)

Se toma una primera dosis en la clínica y se entrega otra dosis para tomar en casa. Se asemeja a un aborto espontáneo y puede concluirse en la comodidad del hogar.

La efectividad es del 98% y presentarás sangrado y cólicos menstruales fuertes. Además puedes presentar efectos secundarios como: náusea, vómito, escalofríos, fiebre o diarrea, que dependerán de la respuesta de tu cuerpo.

El proceso puede llegar a durar hasta 14 días y, una vez terminado, se realizará una prueba de embarazo (que se te será entregada) para confirmar que el procedimiento haya sido exitoso.

La gran desventaja del medicamento es que la probabilidad de éxito es menor si el embarazo es temprano.

Aspiración manual

Es un procedimiento de estancia corta, dura de 10 a 15 minutos y puedes volver a tus actividades diarias el mismo día. Se te puede ofrecer un analgésico oral o sedación para disminuir las molestias.

Tiene una efectividad del 98% y NO es un legrado, así que es poco invasivo. Se utiliza un aspirador manual con cánulas de plástico flexibles. Posiblemente sientas cólicos parecidos a los menstruales o sensación de calambres.

La gran ventaja de este procedimiento es que tu médico puede asegurarte inmediatamente el éxito de la interrupción.

Legrado

El legrado es un protocolo con mayores índices de riesgo como la perforación uterina debido al tipo de instrumental que se utiliza. Es por lo anterior que la OMS no lo recomienda para una interrupción del embarazo. Sin embargo, llega a utilizarse si la aspiración no saca por completo el feto.

El legrado se utiliza cuando quedaron restos de tejidos dentro del útero, producto de un aborto incompleto, un aborto espontáneo o tras un parto en el que quedaron restos de la placenta. La técnica es similar a la de la aspiración, pero al terminar se realiza un raspado uterino para asegurar que no haya quedado ninguna parte del cuerpo del feto dentro del útero.

Cuidados post aborto

La mayoría de las clínicas, sean privadas o públicas, ofrecen un método anticonceptivo para evitar embarazos a futuro. Así mismo se le da seguimiento a cada paciente,independientemente del tipo de aborto que hayan elegido.

Dónde puedo ir a tener un aborto

Hospitales privados

Hospitales públicos

Clínicas privadas

Sanatorio privado

Instalaciones privadas especializadas en salud sexual y reproductiva, es decir, Marie Stopes

Cuánto cuesta un aborto

La Secretaria de Salud de la CDMX brinda abortos gratuitos en 13 clínicas diferentes. Puedes dar clic aquí para encontrar la tuya.

En clínicas privadas, pongo el ejemplo de Marie Stopes, los precios son:

Procedimiento ILE (Interrupción del embarazo) con medicamento: Desde $1,950

Procedimiento ILE por aspiración manual con analgésico: $2,950 (usualmente $3,750)

Procedimiento ILE por aspiración manual con sedación: $5,900

México tiene un alto número de abortos inseguros debido a su criminalización fuera de la Ciudad de México. Pero hoy en día existen más opciones, grupos de apoyo e información dentro del país:

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) : Tel: 01 (55) 5658 6684

Ipas México: Visit their site and fill the contact form.

Clínicas de la Ciudad de México: Tel: 51320909

Marie Stopes: Tel: 01800 200 9000 / 5542 0000

Gineclinic en Ciudad de México: Tel: (55) 4616-5051

Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA: Tel: 01 800 832 73 11 / 5243 5054

M de Mujer: Tel: 55 1286 4219 / 01 800 286 9339

Voces de Mujeres en Acción, AC