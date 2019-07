¿Cuánto debes ganar para ser de clase media?

Tres de cada 10 mexicanos considera que percibir 15 mil pesos mensuales es la base para formar parte de la clase media, de acuerdo con una encuesta realizada por la empresa De las Heras Demotecnia.

En el ejercicio, en el que participaron 500 personas, 29% consideró que el ingreso mínimo mensual de una familia debe ser de 15 mil pesos al mes para no ser parte de la clase baja, pero si de la media.

En cambio, el límite para ser de la clase media, pero no de la alta, arrojó que para 36% se requiere un ingreso de hasta 15 mil pesos; otro 30% dijo que más de 27 mil pesos, mientras que 11% aseguró que entre 18 mil y 21 mil pesos.

El director de De las Heras Demotecnia, Rodrigo Galván, expuso que un segmento de los encuestados no tiene claro qué es la clase media ni quienes forman parte de ella, por eso no existe distinción de clases de acuerdo con los 15 mil pesos de base para pertenecer a ese estrato.

Entre las cifras que arroja el grupo de personas que están en clase media, está que 54% son mujeres contra 46% hombres, mientras que la gran mayoría tienen 60 años o más.

Los datos muestran que 26% de los que están en clase media cuentan con una licenciatura y sólo 4% tienen posgrado.

De la misma manera, 84% de este universo tuvo una formación académica en escuela pública; en tanto, 13% educación particular. El 3% restante tuvo una formación distinta, o bien, no concluyó los estudios, lo que empata con el índice de desempleo resultante de la investigación.

En materia laboral, de los mexicanos que consideran formar parte de la clase media, 40% del total trabaja y de este porcentaje la mayoría lo hace de siete a ocho horas al día. Una parte menor lo hace más de 10 horas o incluso hay quienes ni siquiera tienen claro el tiempo que requiere su labor.

Casi la mitad de los encuestados se sienten satisfechos con respecto a su ubicación en el estrato social. El 70% cuenta con una vivienda propia y 13% afirma haber viajado más de dos veces al año; sin embargo, casi la mitad de ellos no se sienten tan satisfechos con su trabajo.

Los mexicanos piensan que un instrumento para el ahorro es importante para construirse una vida digna después del retiro, a pesar de ello, 72% no cuenta con algún método de ahorro formal como Afore o inversión.

Para definir a la clase media, Galván hace la siguiente radiografía: “Las personas que pertenecen a esta clase tienen más de 50 años, estudiaron en escuela pública y la mayoría solamente obtuvo el grado de secundaria, casi no viajan, no tienen un seguro de vida, pero sobre todo, no saben que pertenecen a la clase media”.