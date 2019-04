¡Cuidado! 5 Cosas Que No Conocías Que Pueden Provocar Ceguera

Sabías que 2 terceras partes de las personas con ceguera son mujeres? Hay mayor incidencia de ceguera y problemas de la vista en mujeres, que en hombres. Y no es todo, pues también tenemos un mayor riesgo de glaucoma. Se cree que esto es culpa del estrógeno, pero también se debe a nuestros hábitos.

Menopausia temprana

Desafortunadamente la menopausia no sólo afecta tu temperatura corporal y estado de ánimo, sino que también puede provocar problemas de visión. Las mujeres que pasan por esta etapa están predispuestas al glaucoma, una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo, provocando ceguera.

Y las cosas empeoran en mujeres que experimentan la menopausia antes de los 45 años, pues el riesgo de desarrollar glaucoma se duplica.

Fumar

Sólo tienes que ver los números que ligan al cigarro con la ceguera para creernos. De acuerdo a especialistas, los fumadores tienen 2 veces más probabilidades de tener degeneración macular (la causa más común de ceguera). Y por si fuera poco, también se triplica el riesgo de tener cataratas.

El sol

Los rumores son ciertos: Ver directamente al sol puede provocar ceguera. Es como meterle láser a la retina… No, no es broma.

Y aunque muchos afortunados recuperan la visión poco a poco, no es el caso de todos. Y no sólo el sol hace daño, sino también las llamas de soldadura, pues despega el lente del ojo. Y no te preocupes si alguna vez viste las llamas en una construcción, el daño está relacionado con el tiempo de exposición.

Medicamentos

Si alguna vez has leído los efectos secundarios de diferentes medicamentos, seguro habrás visto que, en el caso de algunas drogas, la ceguera puede ser uno de ellos. Pregúntale a tu doctor si estás en riesgo… lo más seguro es que no, pero nunca está de más resolver dudas.

Lentes de contacto

Tener lentes de contacto no es lo más fácil del mundo… y más aún a la hora de dormir, pues muchos cometemos el GRAN error de olvidarnos de ellos. Sin embargo, dormir con los lentes de contacto puede causar una deprivación de oxígeno en los ojos, la cual bloquea la cornea de trabajar apropiadamente. Es decir, apaga el metabolismo del ojo, potencialmente causando ceguera.