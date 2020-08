Cuidador de la muñeca endemoniada Annabelle cuenta su versión de la presunta desaparición

Desde el pasado 14 de agosto, miles de personas de todo el mundo sintieron el verdadero terror, y es que por si no tuviéramos suficiente con la pandemia del Covid-19, comenzó a esparcirse el rumor sobre la desaparición de la muñeca Annabelle del Museo de lo Oculto de los Warren, en Connecticut.

Tras difundirse el supuesto escape de la muñeca endemoniada, los memes al respecto no se hicieron esperar y a pesar de tratarse de humor, muchos no pueden negar que detrás de aquellos memes, había un toque de miedo.

Pero calma, si eres de esos que sintieron terror por la huída de Annabelle, ya puedes estar tranquilo y es que el yerno del matrimonio de los Warren, Tony Spera, publicó un video en su cuenta oficial de Youtube, en donde pone fin a los rumores y revela el paradero de la terrorífica muñeca diabólica.

En el video de casi dos minutos de duración, el familiar de Ed y Lorraine Warren explicó que la muñeca demoníaca nunca salió de su vitrina y aclaró que ella sigue resguardada en dicho museo.

“Estoy aquí para decirte algo, no sé si quieres escucharlo o no, pero Annabelle no escapó”, reveló Tony Spera.

“Annabelle está aquí, en toda su infame gloria. Ella nunca salió del museo, no fue a ninguna parte”, agregó el cuidador del macabro juguete.

Pero como las palabras se las lleva el viento, Spera no dudó en mostrar en video las pruebas de que Annabelle sigue muy agusto en su vitrina, así que no hay nada que temer.

Lo anterior lo declaró mientras se grababa a sí mismo y a sus espaldas se podía ver a la muñeca, lo que causó una sensación bastante espeluznante a los espectadores.

“Agradezco toda la preocupación. Me preocupa si Anabelle realmente se fuera, porque no tiene nada con qué jugar”, finalizó Spera.

Así que no tienes de qué preocuparte, la muñeca más temida del mundo no fue a ningún lado, ya puedes dormir con un pie fuera de la cobija, sin miedo a nada.