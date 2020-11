Da positivo a Covid-19, la quieren correr de su departamento pero en redes la defienden

La emergencia sanitaria nos ha dejado muchas lecciones. Muchos han tenido la oportunidad de reflexionar y valorar aquello que hace mejor su vida. Y, así como hemos conocido historias de apoyo y empatía, también casos en que las personas no muestran solidaridad, al contrario, buscan complicar aún más la situación para algunos, como le sucedió a una joven estudiante en España.

A través de Twitter Elena Cañizares hizo pública su historia. Se realizó una prueba de Covid-19 y, como si la mala noticia de dar positivo no fuera suficientes, sus compañeras con las que comparte un departamento le exigieron que se fuera.



“No tengo la necesidad de estar conviviendo con un Covid, para eso tienes tu casa”, le dijo Rocío Piso, como la joven tiene identificada a una de sus compañeras. En un audio de WhatsApp que publicó en redes sociales también se puede escuchar que las otras estudiantes le piden que se vaya a casa de sus padres: “Tienes coche, te coges tus cosas y te vas a tu casa no propagas nada, infectas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso”, le dijeron.



Elena contó toda la historia en un hilo de Twitter que se hizo viral en unas horas en donde también explicó que una de las razones por las que no quiere pasar la cuarentena con sus padres es que ellos tienen más de 60 años, además, su padre tiene problemas en el corazón y su madre es hipertensa.

Sin embargo, su compañera Rocío le dijo: “El piso es nuestro también. Tu casa es tuya. Eres su hija. Su responsabilidad. No la nuestra”.

Y le insisten que en su casa podría estar aislada pero con ellas tendría que salir del cuarto por lo que las pone en riesgo. A pesar de que Elene les señala que por recomendación de las autoridades sanitarias no debe viajar y les dice que está dispuesta a usar seguir todas las medidas de higiene y a desinfectar todo lo que toque, las otras mujeres se rehúsan a apoyarla.

Elena Cañizares también les propone que solo le calienten los tuppers de comida y se los dejen en su puerta pero eso las enfada más: “Tenemos nuestra vida, no tenemos por qué estar en esas condiciones. Para eso tienes tu casa. Tú te quieres quedar ahí a costa de que otras tres personas se tengan que joder y no puedan ir al piso a hacer su vida normal. Tenemos universidad y gimnasio y tú no piensas en eso”.

Las compañeras tachan a Elena de egoísta y le acusan de no ponerse en su lugar. “Todas estamos de acuerdo en que te vayas y te tienes que ir. Somos tres contra una. Es que no hay más. Esto va un poco por votación”.

Como ninguna de las dos partes cedió y no encontraron una solución, Elena decidió abandonar el grupo de WhatsApp y bloquear a sus compañeras.

Apoyo en redes que las molestó más

La publicación de la conversación también enfureció a sus roomies, incluso, una de ellas la amenazó: “He estado hablando con mi padre, que sabes que es abogado, y si no lo eliminas, me ha dicho que por él te denunciamos. Es una amenaza en realidad, es que me parece una falta de respeto... La ley de protección de datos está ahí”.

Con todo ello la estudiante tuvo que dejar el departamento pero, seguramente no se esperaba todo el apoyo que iba a recibir de los usuarios en redes sociales que compartieron su historia en Twitter hasta colocarla como Trending Topic en España.

El hilo completo ya no está disponible en la cuenta de Elena pues como mencionó en otra publicación “Vuelvo a pedir por favor: no busquéis a mis excompañeras de piso, no las acoséis, no las escribáis, no las insultéis. No era mi intención con el hilo y por eso lo he borrado”. Sin embargo hay capturas del mismo en que se puede ver que llegó los 100 mil 'me gusta' y los 52 mil retuits.