¿De dónde salió el meme de la mujer y el gato?

Durante los últimos días, miles de usuarios de las redes sociales, especialmente en Facebook, han compartido un curioso meme que tiene como protagonistas a dos mujeres, una de ellas gritando, y un gato blanco sentado en la mesa detrás de un plato de comida. ¿Cómo surgió esta broma en la que una de las chicas parece reclamarle algo al despreocupado felino? Aquí te lo contamos.

Según la página Know Your Meme, esta imagen tiene el título de Woman Yelling at a Cat (Mujer gritando a un gato), y está conformada por una captura de pantalla de Taylor Armstrong y Kyle Richards, dos integrantes del elenco de la serie The Real Housewives of Beverly Hills, además de una foto de un gato blanco de aspecto confundido sentado detrás de un plato de comida.

El meme se hizo popular en las redes sociales a mediados de junio de 2019 y luego el gato fue identificado como Smudge the Cat.

La mujer que llora y señala a alguien

El episodio 14 de la segunda temporada de The Real Housewives of Beverly Hills, emitido en diciembre de 2011, muestra a la actriz Taylor Armstrong llorando durante una discusión, mientras su compañera de roles Kyle Richards intenta calmarla. Al día siguiente de la emisión, el diario Daily Mail publicó una nota describiendo lo que ocurrió en ese capítulo de la serie, acompañada de una captura de pantalla de ese preciso momento.

El gato entra en escena

En junio de 2018, exactamente el martes 19, el usuario de Tumblr deadbefordeath publicó una fotografía de un gato blanco con rostro confuso sentado en una silla, alrededor de una mesa, detrás de un plato de comida. Describió la imagen con la expresión “no le gustan los vegetales”, obteniendo más de 50 mil me gusta y comentarios de parte de sus seguidores en un año.

Tan grande fue la popularidad de la imagen que el 27 de mayo de 2019 un usuario de Instagram creó la cuenta Smudge_lord, dedicada al famoso felino. No obstante, días antes el usuario de Twitter identificado como @MISSINGEGIRL realizó una publicación en la que unió ambas imágenes, la de la mujer gritando y la del gato en la mesa.

El 2 de mayo, el tuitero @lc28_ hizo el primer gráfico con ambas fotos y obtuvo más de 20 retuits y 180 me gusta. Un mes después, el 2 de junio, el usuario de Reddit PerpetualWinter creó el primer meme en este formato, obteniendo más de 310 votos favorables en solo un mes.

Lo que vino tiempo después ya es historia conocida y en la actualidad son miles los usuarios de las redes sociales que se divierten compartiendo este meme en sus respectivas cuentas.

Los mejores memes del gato