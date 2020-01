De famosos, políticos y hasta familiares... así hacen piñatas en Tamaulipas

La Piñatería Ramírez es el lugar de innumerables personajes transformados en piñata. Desde las interpretes de la canción “Tusa”, Karol G y Nicki Minaj, hasta de personajes de la farándula como Sergio Goyri y Thalía. Incluso los clientes piden que les realicen piñatas de familiares difuntos.

El local de la familia Ramírez, ubicado en Reynosa, Tamaulipas, es el taller para elaborar las piezas. Hace 33 años lo fundó Nicandro Ávalos, quien es originario de Veracruz y junto con su esposa Dionicia Ramírez, iniciaron con el negocio de la piñatería más popular de la región.

El negocio se ha mantenido vigente gracias a Dalton Ávalos, hijo de Nicandro, quien es actual dueño del establecimiento.

“Mi padre era mago en los circos, ahí aprendió a hacer estructuras de grandes personajes como King Kong, que servían para anunciar o atraer al público, de ahí tuvo la idea de hacer piñatas artísticas, ya que aquí en Reynosa no había ese concepto”, mencionó Dalton en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

El establecimiento de los Ramírez se especializa por diseñar piñatas sobre pedido y, otras que no son muy comunes. “Son muchas piezas las que hemos elaborado, desde la cantante española “Rosalia”, hasta personajes del mundo del espectáculo como Thalía, Zague, Sergio Goyri, hasta de Sarita Sosa hija del cantante fallecido José José. También personajes de política como el expresindete Enrique Peña Nieto, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y Salinas de Gortari. La que nos piden mucho actualmente son la de las cantantes, Karol G y Nicki Minaj, por el tema musical (Tusa) que está de moda”.

Para la familia Ramírez no fue fácil empezar a conseguir clientes: “Antes la gente no compraba piñatas y se me ocurrió la idea de empezar a fabricar piezas de todo tipo, para que la gente tuviera más opciones, ahora incluso, vienen personas de Estados Unidos para llevarse modelos de Donald Trump, Barack Obama y también de Walt Disney”

En la elaboración, Dalton es ayudado por sus hermanos: “Yo me encargo de aportar ideas y elaborar las piezas, mi hermano Luis es la mente creativa, su tarea es crear los moldes de cartón y Denisse es la artista, se encarga de darle color a la figura, con pelucas, diamantina, telas de diferente tono, entre otros materiales para que el resultado sea el esperado.

El negocio familiar nunca falla, incluso cuando los clientes les piden cosas fuera de lo común. Dalton comentó que “en una ocasión, me pidieron que realizara una pieza sobre un familiar ya fallecido, es de las cosas más raras que me pasó”.

Elaboran alrededor de 20 a 30 piezas por semana con un costo de 300 hasta 2 mil 500 pesos dependiendo el diseño, tamaño y acabados.

La familia Ramírez está apunto de concluir con un nuevo diseño: “Ya tenemos terminada la piñata de el presidente López Obrador con el avión presidencial, solo hace falta darle color. En los próximos días subiremos la foto del resultado a la página de Facebook”, concluyó.