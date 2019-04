Del creador del busto de Benito Juárez... develan ahora en SLP el de AMLO

Un busto del presidente Andrés Manuel López Obrador fue develado esta mañana frente al Palacio Municipal de Ciudad Valles.

El autor de la obra es Amado Montalvo, canterero de la comunidad de Escalerillas, San Luis Potosí, famoso por ser el creador del busto de Benito Juárez que le dio la vuelta al mundo.

En la revelación del busto estuvieron presentes los legisladores Edson Quintanar Sánchez, coordinador de bancada de Morena en el Congreso del Estado, y Pedro Carrizales Becerra, alias “El Mijis”, diputado por el Partido del Trabajo (PT).

El busto es un recordatorio de la visita del Presidente al municipio huasteco el pasado 31 de marzo y la escultura fue una donación anónima a la presidencia municipal de Ciudad Valles desde hace 15 días.

Cabe destacar que personal de Ayuntamiento de Valles solicitó a Amado Montalvo no revelar información sobre la escultura, ya que sería una sorpresa para Adrián Esper Cárdenas, Presidente del municipio.

Debemos de tomar en serio la figura presidencial, dice “El Mijis” sobre busto de AMLO

“Debemos de tomar en serio la figura presidencial”, fueron las palabras de Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis”, al ser cuestionado sobre su percepción sobre el busto del presidente Andrés Manuel López Obrador, develado este lunes en el municipio de Ciudad Valles, autoría de Amado Montalvo, también realizador del denominado “Benialien” develado el pasado 21 de marzo en el municipio de San Antonio.

El legislador reconoció estar molesto por que la escultura no se parece al presidente de la República, “a lo mejor no saben hacerlo… no sé la verdad. Yo vengo a apoyar el proyecto del presidente que pretende poner el aeropuerto aquí. Debemos de ser respetuosos del presidente y qué les puedo decir”, apuntó.

“El Mijis” indicó que él visitó Ciudad Valles con motivo de la visita presidencial y decidió quedarse, pero a la par fue invitado a develar esta escultura, aunque a pregunta expresa, indicó que la autoridad no se debe de prestar para este tipo de situaciones, por lo que anunció que hablaría con la presidencia municipal.

Por su parte, Gerardo Iván Gómez Berrones, titular de la dirección de Turismo, aseguró que el busto se recibió como donación a la presidencia municipal y negó que esto haya sido una estrategia para viralizar también al municipio de Ciudad Valles como le ocurrió al municipio de San Antonio.