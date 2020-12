Descubren que azafata ofrecía servicios sexuales en un avión

¿Qué harías tú para ganar un dinero extra? A una azafata de la aerolínea British Airways se le ocurrió que sería buena idea ofrecer sus servicios sexuales en una plataforma que ha ganado fama en los últimos meses, OnlyFans. Lo que no tomó en cuenta es que esta decisión le traería problemas; te contamos los detalles...

La auxiliar de vuelo ha publicado en dicha plataforma atrevidas fotografías que han sido tomadas al interior de los aviones. En las imágenes posa de manera muy sugerente y usando el uniforme de la empresa, motivo por el cual, British Airways ya se encuentra investigando el caso.

En una foro se le ve subiéndose la falda en la cocina de un avión, a pocos metros de los pasajeros. En otra, se encuentra en el baño mostrando que solo lleva las medias debajo de su uniforme, esto con la leyenda “No bragas los domingos”.

Según informó el diario The Sun, la mujer utiliza OnlyFans para atraer a los pasajeros y diferentes personas que puedan estar interesadas en sus servicios. Para favores sexuales exige un pago de 50 libras (más de 1,300 pesos mexicanos) como reserva. Posteriormente, la cifra varía dependiendo del servicio.

“Deberá pagar una tarifa de seguridad de 50 libras esterlinas para cumplir. Los precios varían según la reunión solicitada, sin negociación. Si he reservado un hotel para trabajar, la reunión tendrá lugar allí (Londres)”, indica en una de sus publicaciones.

Pero las cosas no quedaban ahí, pues la azafata ofrecía un trato especial a aquellos pasajeros que quisieran una experiencia de vuelo “diferente”. Sí, aparte de los encuentros sexuales entre vuelos, la mujer prometía un servicio íntimo en el aire.

“Si alguna vez quieres entretenimiento para adultos a bordo, todo lo que tienes que hacer es darme una suma de dinero y disfrutarás de una experiencia completamente diferente de tu elección”, asegura en la plataforma para adultos.

Además, esta azafata vendía su lencería en línea por la cantidad de 25 libras (más de 660 pesos mexicanos), pero la “tarifa” por los servicios sexuales aumenta considerablemente.

Una fuente cercana al caso declaró a The Sun que “Claramente se está prostituyendo y está impulsando su negocio usando fotos tomadas a bordo de aviones de British Airways. Lleva el uniforme de la aerolínea y no hay duda de que es azafata. Es un incumplimiento del deber y no la imagen que BA quiere de su tripulación de cabina”.

Lo que se sabe hasta el momento es que se trataría de una empleada con sede en el aeropuerto de Heathrow, el principal de Londres.