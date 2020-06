Desde hace 10 años recibe pizzas que nunca pidió y ahora vive con terror

Bélgica.- Un hombre de 65 años asegura que “ha perdido el sueño” y vive con miedo constante, ya que desde hace casi una década ha recibido numerosas pizzas a su casa que nunca pidió.

Se trata de Jean Van Landeghem, residente de la ciudad belga de Turnhout, quien contó a medios locales que aunque siempre ha rechazado los pedidos, se siente abrumado por la situación.

Comenzó hace 9 años", dijo a Het Laatste Nieuws. "De repente, un repartidor de pizza me entregó un montón de pizzas. Pero no había ordenado nada".

Al principio, Jean lo dejó pasar pensando que se trataba de un error con la dirección, pero los pedidos no se han detenido.

Además, los repartidores pueden llegar en cualquier momento, sin importar si es de día o de noche.

No puedo dormir más. Empiezo a temblar cada vez que escucho un scooter en la calle. Temo que alguien venga a dejar pizzas calientes otra vez", confesó.

De acuerdo con el portal RT, incluso en enero de 2019, 10 repartidores diferentes se presentaron en su casa, cada uno con 14 pizzas.

Aunque el hombre ha denunciado la situación a la Policía, hasta el momento se desconoce la identidad del acosador que le envía las pizzas misteriosas.

Sin embargo, Jean no es el único que sufre esta situación.

Un amigo suyo ha tenido el mismo problema, por lo que sospechan que podría ser una persona que ambos conocen.

No puedo más. Cuando descubra quién me ha estado molestando durante los últimos 9 años, no será su mejor día", aseguró.