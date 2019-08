Desmienten castigos contra jóvenes que destrozaron letras turísticas en Sinaloa

Los jóvenes que la semana pasada destruyeron las letras del parador turístico de las playas de las Glorias, en Guasave, no recibieron castigos con golpes con una tabla por supuestos vengadores anónimos, como se divulgó en redes sociales, dijo el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, Renato Ocampo Alcántar.



Señaló que el video que circuló en redes sociales, en el que se aprecia que una persona con el rostro cubierto con su propia camiseta, es golpeado con una tabla, no corresponde a lo que sucedió la semana pasada en las playas de las Glorias, sino que se trató de una fake news.



El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública recomendó a los usuarios de las redes sociales que antes de divulgar y dar por cierto diversos hechos, primero validen el contenido de la información para no distorsionar la realidad.



Ocampo Alcántar exhortó a la población a no divulgar ni difundir supuestas versiones de imposición de castigos por propia mano contra personas que cometan algún tipo de delito, pues confunden a la sociedad y se da una falsa percepción de que la autoridad no actúa.



"Se trabaja en varias líneas en la prevención de los delitos y en las estrategias de seguridad que han permitido la reducción de algunos ilícitos, sobre todo de alto impacto, como son los homicidios dolosos y el robo de vehículos", apuntó.



En cuanto a los actos vandálicos registrados la semana pasada, en el parador turístico de las playas de las Glorias en Guasave, donde seis jóvenes arrancaron las letras, acto que fue grabado y difundido, apuntó que los responsables ya fueron sancionados y castigados.



Comentó que en este caso los padres de los seis jóvenes fueron notificados de las conductas de sus hijos, a quienes se les aplicó una sanción económica, la reparación de los daños causados y se les impuso trabajo comunitario por tres meses.