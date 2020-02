Despiden a maestra por hacer reto de la botella a niña de kínder

Nuevo León.- Una maestra compartió en su perfil de la plataforma TikTok un video donde cumple un "reto viral" y hace una broma a una de sus propias alumnas de preescolar.

El hecho causó indignación en redes sociales y la profesora terminó despedida del colegio privado Santa Fe Institute, localizado en la colonia Vista Hermosa.

En el video, la maestra identificada como Dariella “F” le dice a un grupo de niñas y niños que si quieren hacer un acto de magia y pregunta quién quiere ver cómo se observa una moneda de cinco pesos colocada debajo de una botella de plástico, llena de agua y sin tapa.

Este video hay que observarlo de principio a fin, ustedes digan qué pasaría si sus hijos estuvieran en el Santa Fe Institute y está fuera su maestra? pic.twitter.com/ZA8OWpZLj0 — Aaron Soriano (@sorianoaaron) February 7, 2020

Una de sus alumnas acepta el reto y al poner uno de sus ojos para observar la moneda por la boca de la botella destapada, la maestra aprieta con ambas manos el recipiente de plástico, y el chorro de agua salta con fuerza mojándole el rostro y la ropa.

Mientras la maestra ríe a carcajadas al conseguir su objetivo de engañar a la alumna, la propia niña y sus demás compañeros también ríen.

No obstante, a los adultos que vieron el clip no les hizo gracia la broma y la acusaron de burlarse de la inocencia de una menor con tal de lograr "likes" para su video. Comentaron además que "se equivocó de profesión" y que esa no debe ser la actitud de una maestra con verdadera vocación.

El Instituto Santa Fe, por medio de su página de Facebook, condenó el incidente en un comunicado y anunció que la maestra ya no forma parte de su personal, porque su acción "no va a acorde con la filosofía institucional" y anunció que se dio parte del hecho a las autoridades competentes.