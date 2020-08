Después de enterarse que tiene Covid-19 va a hacerse manicura por "desesperación"

Estados Unidos.- Mujer se entera que está contagiada de coronavirus (Covid-19) y decide ir a un negocio para hacerse manicura porque tenía "desesperación".

Los hechos se registraron en Washington, Estados Unidos, cuando una mujer de identidad desconocida había dado positivo a Covid-19.

Según una publicación de una manicurista identificada como Taylor, de 26 años, la mujer le había declarado que había dado positivo y que incluso mintió sobre no tener Covid cuando llegó a casa.

Así mismo, detalló que tenía una 'necesidad desesperada' de la manicura, menos de 48 horas después de enterarse de la terrible noticia.

Me siento muy mal y no debería haber venido a mi cita, ¡pero necesitaba desesperadamente que me arreglaran las uñas!... Di positivo por el virus hace dos días, así que por favor, póngase en cuarentena", se puede leer en el mensaje.