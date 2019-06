Detectan en hospital bacteria que mató a tres pacientes

Villahermosa.— Una “superbacteria” resistente a los antibióticos llamada Acinetobacter baumannii fue detectada en el Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús y ha causado la muerte de tres personas, mantiene bajo vigilancia a dos más y una ya fue estabilizada, razón por la que las autoridades contrataron a una empresa especializada para desinfectarlo.

Víctor Manuel Narváez Osorio, director general de este centro médico, uno de los más grandes del estado, explicó que fue personal especializado quien localizó en un paciente esta “superbacteria” y, desde entonces, se puso mayor atención en el tema, tomando todas las medidas necesarias.

Dijo que el problema se vuelve un desafío cuando este tipo de bacterias presenta resistencia a los antibióticos más potentes, y entonces es un verdadero reto, incluso reconoció que pone en peligro a los pacientes. “Si no tomamos las medidas, sí, porque si nosotros no aplicamos las medidas que el infectólogo nos marca, no insistimos en el lavado de manos del personal y de quienes visitan el hospital, por supuesto que podría convertirse en un problema si no se detecta a tiempo”, indicó.

La bacteria fue detectada el pasado 29 de mayo, y desde entonces autoridades estatales decidieron la contratación de una empresa con experiencia nacional en la sanitización de hospitales. Dijo que la aparición de bacterias se presenta en todos los hospitales del mundo, pero se complica cuando éstas se vuelven resistentes al antibiótico, “es ahí cuando se convierte en una verdadera contingencia en el interior del hospital”, refirió.

El director del centro médico aseguró que se han extremado las medidas sanitarias porque, en teoría, el mecanismo de contaminación es “cruzado” cuando se tocan secreciones y objetos contaminados, es por ello que se traslada a los pacientes, porque la bacteria no está en el aire, puntualizó.

Narváez Osorio dijo que se continúan llevando a cabo cultivos de manera normal en los pacientes, de camas y objetos de mayor contacto; además, que se está realizando la limpieza exhaustiva en cada uno de los módulos.

La bacteria denominada Acinetobacter baumannii está implicada en enfermedades como neumonías, infecciones del tracto urinario, meningitis e incluso endocarditis.

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Calcáneo, dijo que se ha abierto un expediente y se investiga cómo llegó la bacteria al hospital.