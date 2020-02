Detienen y esposan a turistas en playa concesionada de Riviera Maya

Un par de turistas que se encontraban descansando sobre la arena en Playa Mamitas, ubicada en la Riviera Maya, fue arrestado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del ayuntamiento de Solidaridad, este domingo.

El hecho fue captado por otros vacacionistas, quienes se encontraban también en la misma playa y difundieron los hechos a través de videos viralizados en redes sociales.

En las imágenes se aprecia cómo una joven y un muchacho son esposados por efectivos de la policia turística y de la policia municipal, luego de negarse a retirarse de la playa en donde disfrutaban del sol y la vista al mar, sin hacer uso de los camastros e infraestructura del club de playa concesionado a Mamitas.

Algunos de los agentes portaban armas largas y se encontraban cubiertos del rostro, frente a los turistas y clientes que se encontraban en el mismo lugar.

En un momento, la joven que está siendo esposada pide, entre sollozos, que la dejen ir, pues teme que en la patrulla le hagan "algo".

Me estás lastimando, me estás lastimando. Ella me va a hacer algo, en la patrulla me va a hacer algo; me estás lastimando, ya suéltame", pedía la vacacionista, a la mujer policia que le colocaba las esposas.