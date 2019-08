Diferencias entre tener sexo y hacer el amor

La verdad es que una buena relación necesita de ambos.

La mayoría cree que lo mejor es hacer el amor, pero todos, y me refiero a TODOS, necesitan simplemente tener sexo de vez en cuando. Es parte de la vida, de nuestra sexualidad, y hasta de nuestra biología.

Pero antes de que encuentres a una pareja estable, ¿cómo sabrás si sólo estás teniendo sexo y nunca hacen el amor?

Cuando haces el amor, los niveles de vulnerabilidad son altos: La gente empieza a compartir palabras y sentimientos que NUNCA habían mencionado antes. Y que no te sorprenda si sus ojos se ven algo vidrioso, en realidad están compartiendo algo MUY bello, y fácil de lastimar. No sólo se dan palabras de amor, sino que también fortalecen su relación con CADA segundo de placer.

Al tener sexo, las vulnerabilidades son diferentes: La vulnerabilidad recae en su desempeño: ¿el sexo va a ser malo? ¿habrá química? ¿si podrá hacerme llegar al orgasmo? Mientras que al hacer el amor, la vulnerabilidad trata de los sentimientos y su relación.

Cuando haces el amor, eres tú: Te conviertes en la persona más genuina que pudieras ser. Ese amor, esos sentimientos, hacen lo que eres en realidad.

Cuando tienes sexo, eres alguien nuevo: No tienes que ser la misma persona todos los días o a cada hora. Puedes ser una sadomasoquista o una enfermera si eso es lo que quieres. Al tener sexo abren un espacio donde pueden ser alguien que no mostrarían a los demás.

Al hacer el amor, siempre está el riesgo de decir adiós: Todas sabemos que el amor no siempre es para… siempre. A veces no será recompensado, y no me refiero al orgasmo, sino a tu corazón y alma. Ese lugar donde sólo dejas a unos cuantos entrar. Y entonces cuando haces el amor, siempre está el riesgo de que un adiós podría venir, tal vez no ahora, pero en algún momento. Está el riesgo de crear TAL intimidad que más adelante podría lastimarte.

Cuando tienes sexo, no necesitas decir adiós: Puedes coger con alguien por mucho tiempo, y si no vuelves a ver a esa persona, qué importa. Eres capaz de seguir adelante y buscar a alguien más.

Es esencial ser gentil al hacer el amor: Más vale que sea lindo y dulce para hacer el amor.

Pero al tener sólo sexo, no tienes que ser gentil: Puedes darlo duro y fuerte. Puedes hablar sucio, dar nalgadas, o irse a lo vulgar.