“Dijeron que me parecía a la lámpara de Pixar”: el video de una joven con diversidad funcional para responder una burla

No es la primera vez que Natalia Santiago es víctima de burlas. Nació sin una pierna debido a un trastorno músculo esquelético denominado Amelia, y quienes lo padecen carecen de alguna extremidad. “Pareces la lámpara de Pixar”, escribió un usuario anónimo en Twitter en una de sus publicaciones. Y respondió con un video emulando a Luxo, el personaje de Pixar que ha sido retomado como introducción para sus películas.

Ayer alguien me dijo que me parecía a la lámpara de Pixar y pues....�� pic.twitter.com/8Kc2Cq7ah1 — Natalia (@stgo_naty) July 12, 2020

“Prefiero tomarme las cosas con humor y no dejar que los comentarios me afecten”, dice a Verne esta puertorriqueña de 23 años. Su video ha recibido más de 138.000 likes y ha sido compartido más de 14.000 veces en Twitter. Santiago cuenta que recibió este comentario luego de que publicara un video donde mostraba cómo hacía ejercicios con su única extremidad. “Quizá pueda parecer un poco cruel para algunos, pero a mí me dio mucha risa, porque nadie me había hecho un comentario así”, comenta.

¡Aquí un video para que se motiven en el gym! Toca mantener esa pierna fuerte.�� pic.twitter.com/jtJzxMwBrM — Natalia (@stgo_naty) July 11, 2020

Esta joven periodista residente en el centro de Puerto Rico cuenta que este tipo de videos sirven para dar visibilidad a las personas con alguna diversidad funcional o discapacidad. “Muchas personas sienten pena por nosotros sin conocernos, y es algo que quiero cambiar, porque no hay por qué sentir pena: somos personas normales, solo diversas”, indica, vía telefónica.

No es la primera vez que Santiago hace bromas sobre su aspecto cuando le preguntan por qué no tiene una pierna. “A veces cuento que me ha mordido un tiburón o que tuve un accidente esquiando”, dice. “La verdad es que solo lo hago para ver la expresión de las personas, pero después les digo que es una broma y ya cuento que así nací”, comenta.

Esta condición, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, se da en 4 de cada 100.000 nacimientos en el mundo. “Yo no sé vivir de otra forma y creo que se debería de ver con más normalidad”, comenta. La rápida difusión de su video la puso en contacto con otras personas con diversidad funcional, algo que encuentra positivo. “No hay que tener miedo ni dejar de compartir nuestras historias por el rechazo”, dice.

Aunque esta joven recién egresada de la carrera de periodismo aún no tiene pensado qué va a hacer en el futuro, considera que seguirá subiendo videos para normalizar la existencia de las personas con diversidad funcional. “Me llena de alegría saber que otras personas puedan motivarse”, finaliza.

Algunas de las historias que me invento cuando me preguntan qué me pasó en la pierna.�� pic.twitter.com/OLto8O8zQ5 — Natalia (@stgo_naty) July 14, 2020