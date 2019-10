Disney+ podría no funcionar en cualquier teléfono

Disney+ está próximo a salir al mercado, sin embargo, es posible que algunos smartphones no puedan ejecutar el servicio de streaming. De acuerdo con el desarrollador de Linux Hansdegoede , las computadoras con Linux, Chromebooks y algunos dispositivos Android, no cuentan con los elementos necesarios de DRM (Gestión de derechos digitales) de Disney para acceder a Disney+ a través de navegadores web.

Te puede interesar: Call Of Duty: Modern Warfare ya disponible en PS4 Xbox One y PC

Esto debido a que Disney + utiliza el DRM Widevine, el cual restringe el acceso al contenido en función de un nivel de seguridad entre 1 (bajo) y 3 (alto). La gran parte de los servicios de streaming solamente requieren dispositivos que cumplan con la seguridad de nivel 1 para ver contenido (no 4K), no obstante, Disney+ solamente será accesible para dispositivos que cumplen con el nivel 3.

¿Cómo verificar la compatibilidad del teléfono con Disney +?

Si bien no hay una lista segura para verificar si un dispositivo tiene certificación 1 o 3, una herramienta de Android llamada DRM info puede ser de ayuda. Solamente se necesita instalar la aplicación y abrirla para ver la certificación de cualquier dispositivo antes de comprar una suscripción de Disney +, según The Next Web.

Este procedimiento puede ser de utilidad para los usuarios de México, para saber si su dispositivo será compatible o no con Disney+, en el entendido de que la firma no haya arreglado la falla aún cuando el servicio se lance en México.