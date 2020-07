Doña Ángela, de Mi Rancho a tu Cocina, alcanza 3 millones de suscriptores en Youtube

Después de haber sido nombrada como una de las 100 mujeres líderes de México al lado de las importantes cocineras mexicanas Daniela Soto-Innes, considerada la mejor chef mujer del mundo y Karime López, la primera chef mexicana en obtener una estrella Michelín, Doña Ángela Garfias, la famosa abuelita michoacana más famosa de Youtube acaba de alcanzar los tres millones de suscriptores en su canal "De Mi Rancho a tu Cocina", un espacio en el que comparte con el mundo todo su bagaje culinario.

"Mi gente hoy me desperté con la gran noticia de que ya somos más de 3 MILLONES en YouTube estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes mi familia mi gente que dios me los bendiga me han echo muy feliz porque son parte de mi nueva familia los quiero mucho y Dios que me los bendiga (sic)", compartó la experta cocinera a través de un posteo en su página de Facebook, misma que cuenta con una gran comunidad de fans (2,195,190 likes y 3,444,394 de seguidores).