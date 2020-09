Dona un riñón y salva la vida al policía que la metió en la cárcel

Estados Unidos.- Una mujer salvó la vida al donarle un riñón a un policía que la había metido a la cárcel en varias ocasiones por posesión de droga y robo.

Jocelynn James, una drogadicta recuperada y exmiembro de "Franklin's Most Wanted", salvó la vida del oficial de policía que la puso en la cárcel en diferentes ocasiones hace casi una década en Alabama, Estados Unidos.

Según información del medio local Fox News, entre 2007 y 2012, James fue arrestada 16 veces por cargos de robo y drogas; James declaró que estaba en pasado muy oscuro y en ese momento no sabía si sobreviviría.

Simplemente estaba viviendo una vida realmente mala, haciendo muchas cosas realmente malas que no debería haber tenido que hacer, y era una persona realmente perdida", expresó James.

Terrell Potter, un exoficial del Departamento de Policía de Phil Campbell, comentó que James estaba pasando por un momento difícil en su vida, sin embargo, Potter le salvó la vida al arrestarla y motivarla a cambiar su estilo de vida.

En noviembre del año pasado, Potter se enteró de que su riñón estaba fallando y solo funcionaba al 5%, los médicos le dijeron a Potter que enfrentaría un período de espera de siete a ocho años por un riñón.

Después de ver una publicación en Facebook, James se enteró de que Potter necesitaba un riñón, tras una serie de pruebas en el hospital, James descubrió que eran compatibles.

Si me preguntaras 100 nombres de quién me puede dar un riñón, su nombre no estaría en la lista… Es increíble que ella estuviera dispuesta a hacer eso", dijo Potter.