Durante cuarentena, dueño de edificio perdona alquiler a madre soltera

Estados Unidos.- El dueño de edificios departamentales decidió perdonar la renta de una madre soltera y además, le entregó despensa durante esta cuarentena por coronavirus (Covid-19).

Christine Marie es una de las inquilinas de Michigan, Estados Unidos, quien ha experimentado la amabilidad y la compasión de Alan, un propietario preocupado por sus inquilinos.

Según información de medios locales, Alan, le perdonó la renta a Marie y al resto de los inquilinos durante esta cuarentena, además, les entregó víveres.

Mediante una publicación en el Facebook, Christine agradeció profundamente este acto de benevolencia por parte de Alan.

Así que mi arrendador Alan me llamó antes y me dijo que no me preocupara por el alquiler este mes y nos preocuparemos más tarde, ¡dije que sí! Luego me preguntó si teníamos comida, le dije que me quedaban tres paquetes de carne y que tenía que irme esta semana y él me dijo que estaba bien y que estuviera a salvo. Luego recibí un mensaje de texto que decía que vaya a su porche, por favor", platicó la mujer.