Durante cuarentena se viste de mendigo para salir y alimentar perritos callejeros

Perú.- Un valiente joven decidió vestirse de mendigo para poder salir a la calle durante la cuarentena por coronavirus (Covid-19) y así alimentar a los perritos callejeros, usuarios en redes sociales agradecieron este acto caritativo.

Debido a la contingencia por coronavirus, las autoridades han recomendado a los ciudadanos evitar salir de sus casas, esto con el objetivo de que haya menos contagiados de esta enfermedad, sin embargo, los animales en situación de calle han quedado desamparados.

Es por eso que un usuario llamado Carlos López, tomó una importante iniciativa, para poder alimentarlos y después la compartió para todos sus amigos en Facebook.

Se trata de vestirse de un mendigo, para así poder salir a la calle sin que las autoridades lo detengan y darles alimento a los animales, los cuales se encuentran en una situación precaria de comida.

Rumbo a alimentar a los perritos de la calle con la perriporciones de comida perrunas ya preparadas hoy me he disfrazado de mendigo para pasar desapercibido y que no me detengan. No dejaremos que los animalitos de la calle mueran de hambre. En la lucha animalista nadie se cansa”, comentó en su publicación de Facebook.