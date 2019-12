Durante el año, suman 220 mujeres desaparecidas en Veracruz

Durante el presente año suman 220 desapariciones de mujeres, reportó el Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV).

Las regiones centro y sur es donde más se concentró este delito, según el organismo que se apoya del monitoreo de 35 medios de comunicación, además de páginas web oficiales de la Fiscalía General del estado de Veracruz, comunicados de prensa de instancias oficiales y redes sociales.

El Observatorio recopiló información durante el 2019, en el bloque enero-junio se perpetuaron 134 desapariciones, la mayoría en la región sur con 51, región centro con 48 y la norte con 35 desapariciones.

Para el segundo bloque del año julio-diciembre se tuvo un registro de 86 desapariciones, ahora la mayoría se concentraron en la región centro con 49, región sur con 21 y norte con 16 desapariciones.

En esta segunda parte del año, los municipios donde más se efectuaron las desapariciones de mujeres en los dos primeros lugares se ubicaron Coatzacoalcos (seis desapariciones) y Poza Rica (seis), en tercer lugar Xalapa con cinco.

Los municipios de Veracruz, Acayucan y Córdoba con cuatro desapariciones en cada uno; Minatitlán, Las Choapas y Hueyapan de Ocampo con tres; Tlapacoyan, Yecuatla, Nogales, Zaragoza, Las Vigas, Coatepec y Río Blanco con dos desapariciones en cada municipio.

En 31 municipios más con una sola desaparición por mencionar algunos como El Higo, Alvarado, Orizaba, Papantla, Isla, Texistepec, Espinal, Ixtaczoquitlán, Oluta, Nanchital, entre otros.

En los últimos seis meses las desapariciones se concentraron en mujeres de entre 18 y 59 años de edad con un total de 47; menores de edad de 0 a 17 años de edad 32 y; mujeres de mayores de más de 60 años, seis casos.

Por desgracia el porcentaje es mayor en mujeres no localizadas con el 52.3 por ciento contra el 47.7 por ciento de localizadas. En la región norte no se localizaron 11 mujeres y se localizaron cinco; en la región centro 26 mujeres no pudieron ser localizadas y 23 se localizaron y; en la región sur no se localizaron ocho mujeres y 13 no se pudieron localizar.

Los datos se sistematizan de acuerdo a una metodología de trabajo basada en instrumentos legales locales que definen, por ejemplo, qué es y qué no es un feminicidio, concretamente el Código penal del estado de Veracruzano; o la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en donde se definen los diferentes tipos y modalidades en las que se enmarca.

Dicho monitoreo es realizado por estudiantes de la Licenciatura en Antropología Social que cursan o han egresado de la Línea de Investigación SE Antropología Feminista y Estudios de Género.