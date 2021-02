Durante incendio en una tienda de mascotas mueren 100 animales

Estados Unidos.- Sofocados por el humo y los gases, 100 animales murieron durante un incendio en una tienda de mascotas de Indianapolis, el lunes por la noche.

El Departamento de Bomberos de Indianápolis dijo que tardó aproximadamente una hora en extinguir el fuego en Uncle Bills Pet Center el lunes por la noche porque fue difícil combatir el incendio desde la parte trasera del techo del edificio.

Después de apagar las llamas, los bomberos descubrieron “lo que sólo puede describirse como una tragedia horrible” en el interior, con unos 40 perros, 25 periquitos, conejos y otros animales muertos por inhalación de humo, dijo la jefa de batallón Rita Reith en un comunicado de prensa.

Varios reptiles, peces, un gato en una oficina y “un conejillo de indias resistente” sobrevivieron al incendio y fueron retirados del edificio. Personal de la tienda de mascotas los estaba evaluando.

