El #2020Challenge, el reto viral que recuerda lo complicado que ha sido el año

Usuarios de las redes sociales lanzaron el #2020Challenge, un reto que pronto se volvió viral pues parodia el estado de ánimo de las personas a lo largo del que consideran un año "complicado", a cuatro meses de que termine.

La dinámica consiste en colocar un collage de imágenes en el que cada recuadro se muestre un mes y cómo sería éste en caso representado con el sentir de una persona común y corriente, de una mascota, una celebridad o de hasta un dibujo animado.

Así, siendo el 2020 el año que dio inicio a una nueva década, quienes participan en el reto suelen poner en el mes de enero la imagen de una persona alegre e incluso riendo, sin embargo, la mayoría de quienes participan concluyen que confome avanza el año, el estado de ánimo comienza a decarer, con una transición entre seriedad, preocupación, aburrimiento y desesperación.

Lo anterior, principalmente ha hecho alusión a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, donde incluso dependencias públicas como el ISSSTE se han sumado.

¡EL #2020Challenge de la #FamiliaISSSTE!

Agradeciendo una vez más a todo el personal del Instituto que ha puesto dedicación, tiempo y amor a su labor ante esta pandemia del #COVID19. pic.twitter.com/GF8i9p5Fm1 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) August 8, 2020

My year so far. Thanks a lot 2020! #2020challenge pic.twitter.com/8X1y9c1CjZ — Coconut Rice Bear (@coconutricebear) August 6, 2020

So far 2020 — has been a whirlwind of emotions

Seriously, what is up with this year..#2020Challenge #2020worstyear pic.twitter.com/1h7VGBcz9O — Maly (@mal_malee) August 7, 2020

I saw other people making memes and it became personal for me #2020Challenge pic.twitter.com/wjsjVMJ2Y7 — Cousin Sal (@TheCousinSal) August 7, 2020