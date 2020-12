"El Bronco" propone borrachera "cuando el virus se vaya"; pide quedarse en casa esta temporada

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón hizo un llamado a no hacer posadas durante la temporada navideña, para evitar contagios de coronavirus y defunciones, ante lo cual propuso celebrar todos juntos con “un pedón” (borrachera) ya cuando el virus se vaya.

En días pasados, debido a que Nuevo León está entre las entidades de la República con más defunciones y casos de Covid-19, "El Bronco" pidió a la gente quedarse en casa y evitar festejos durante la temporada navideña.

“Los necesitamos, cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, eh, prohibidas las posadas. No hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, agarramos un 'pedón' todos juntos", dijo Rodríguez Calderón en su peculiar estilo coloquial.