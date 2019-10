¿El Café En Peligro De Extinción? Todo Lo Que Debes Saber

Ese artículo, así como muchos otros, reportan un nuevo estudio realizado por los investigadores del Kew Royal Botanic Gardens, una de las instalaciones de investigación botánica más grandes e importantes del mundo. La mayor parte de la cobertura del mundo enfatiza el mismo punto: el 60% de todas las especies de café están en peligro de extinción.

Pero necesitamos mayor contexto. No puedo llegar simplemente como cualquiera y decirles que el café va a desaparecer… ¡y mucho menos en el Día Internacional del Café! La simple idea no parece posible… pero es lo que la ciencia nos está diciendo. Efectivamente, este es uno de una larga serie de estudios y encuestas que muestran cómo las fuerzas macro (cambio climático, deforestación, contaminación) afectan los cultivos.

¿De qué café estamos hablando?

Los cafetos, que comprenden los arbustos fructíferos que nos dan el café, son más diversos de lo que la mayoría cree. Sin duda, los cafeteros estarán familiarizados económicamente con las 2 especies más importantes (c. robusta y c. arábica), pero no con las 120 (más o menos) que se encuentran en África, las islas del Océano Índico y partes de Asia y Oceanía. La gran mayoría de estos no se cultivan en ninguna escala comercial real; muchos se usan localmente, pero la mayoría de las especies de los cafetos ni siquiera se cultivan, sino que sólo existen en la naturaleza.

Al igual que con muchas plantas que requieren un clima determinado (las uvas o el chocolate), el cambio climático es potencialmente devastador para muchas especies de cafetos. La deforestación es una fuerza destructiva en gran parte del planeta, gracias al desarrollo creciente, la agricultura y la industria del aceite de palma.

El punto es que muchas especies de cafetos (no la robusta, ni la arábica, sino las menos conocidas) también se limitan a poblaciones pequeñas, a veces aisladas, donde un solo evento puede simplemente eliminar a toda la especie. Son especiales; requieren áreas boscosas, no son adaptables y necesitan hábitats saludables. Y actualmente este mundo es incapaz de brindar todo eso.

¿Entonces no es tan grave?

El estudio se limita a las especies silvestres de cafetos. El café silvestre es ciertamente importante económicamente en su conjunto, pero el verdadero mercado lo constituye la robusta y la arábica. Y no es que estén completamente seguras, pero al menos no están en TANTO peligro como las silvestres.

¡Ojo! Esto no quiere decir que no sea grave. Los fundamentos de cualquier extinción son válidos para los cafetos, pues juegan un papel vital en su ecosistema. En este caso, proporciona fruta para los animales, además de sombra, protección contra la erosión y todo lo que ofrece un arbusto o un árbol.

Desde una perspectiva de la agricultura, los investigadores recalcan que tener diversidad en especies silvestres es vital para la salud de la industria cafetera. La gran variedad de cafetos permiten cruzar todo tipo de rasgos deseables, desde la resistencia a las sequías, hasta la protección contra ciertas plagas o enfermedades.

¿Qué va a pasar en los próximos años?

Se espera que la planta de café arábica se extinga en el próximo siglo. Aunque no parece una fecha cercana, ya podemos ver las implicaciones reflejadas hoy en día. Los precios del café están actualmente en su punto más alto en 34 años, debido a las malas condiciones de cosecha como resultado del calentamiento global.

En conclusión, el café como producto no está en riesgo inmediato. Pero perder estas especies silvestres y raras podría causar mayores problemas para la industria a largo plazo. Y, por supuesto, está el problema de que el planeta está yéndose al carajo… Pero no nos quiten el café, porque ahí sí entramos en pánico.