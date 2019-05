El Hombre Debe Tener 21 Orgasmos Al Mes ¡Por Salud!

La clave para una buena salud de próstata podría estar en tus manos (literal).

Eyacular frecuentemente puede reducir el riesgo de cáncer de próstata. Gracias a un estudio hecho por la Universidad de Harvard y publicado en el Diario de Urología Europea, se descubrió que los hombres entre 20 y 29 años que eyaculan 21 veces o más al mes tienen 19% menos de probabilidad de ser diagnosticados de cáncer de próstata.

Y no sólo los hombres jóvenes pueden disfrutar del beneficio, pues los varones de 40 a 49 años que eyaculan 21 veces al mes también tienen un menor riesgo (del 21%) de desarrollar cáncer de próstata.

Obviamente se requiere mayor investigación para determinar al responsable del vínculo, pero lo que se sabe, al menos hasta el momento, promete mucho más que simples esperanzas.

¿Y no puedes tener sexo 21 veces al mes?

No te preocupes. El estudio también descubrió que la clave está en la eyaculación, no en la penetración. Así que no es necesario tener pareja para aprovechar los beneficios… ¡puedes lograrlo por cuenta propia!

Por si fuera poco, no importa si llegas al orgasmo o no, las ventajas de la eyaculación pueden apreciarse sin importar la masturbación o el coito.