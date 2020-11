El baile de 15 artistas de Madrid para concienciar de la seguridad de los espectáculos en vivo

En una de las mayores crisis de la historia reciente del sector cultural, el pasado domingo 15 de noviembre, 15 artistas de distintas producciones de teatro musical de Madrid se reunieron para grabar un vídeo con el objetivo de invitar a la ciudadanía a consumir cultura. En él, se hace un recorrido bailando en las distintas marquesinas de los teatros que más se han visto afectados por la COVID-19, muchos de los cuales se vieron obligados a cancelar sus representaciones. Entre ellos están el Teatro Lope de Vega, Teatro Coliseum, Teatro EDP Gran Vía y Teatro Nuevo Apolo.

Desde la reapertura tras el confinamiento, todos los teatros han trabajado a contrarreloj para reprogramar producciones viables tanto a nivel económico con las reducciones de aforo, como a nivel sanitario, siguiendo todos los protocolos implantados por el gobierno de la Comunidad de Madrid. “Hemos demostrado que la cultura es segura, que no se puede vivir sin ella y que, a pesar de las dificultades, conseguimos subir el telón. Sin embargo, ahora necesitamos de la confianza de la ciudadanía para poder salvarla”, aseguró Pablo López, uno de los promotores de la iniciativa.

Por ello, los 15 artistas participantes, apoyados por la compañía Kubbo y basándose en la idea que el coreógrafo Cameron McDonald grabó en el West End de Londres, han grabado esta versión de From Now On, canción del musical “The Greatest Showman”.