El chef que reparte comida a personas afectadas por la pandemia

El reconocido chef José Andrés ayuda a las comunidades más vulnerables a través de su fundación World Central Kitchen (WCK), la cual tiene la misión de distribuir comidas frescas y preparadas por restaurantes o comercios locales. Durante esta pandemia la ayuda de WCK se ha esparcido por diversas ciudades de Estados Unidos.

En 2010, el chef José Andrés fundó World Central Kitchen, estableció programas de ayuda para repartir comidas, por el coronavirus. Dicha organización hasta este mes contabiliza poco más de 11 millones de platillos repartidos a personas que más los necesitan. Estos platillos se reparten a comunidades estudiantiles, familias necesitadas, personas mayores y personal médico.

Debido a la contingencia sanitaria, la organización ha ayudado especialmente al personal médico ahora que se les ha obligado a mantenerse con mucha tensión en los hospitales.

Según información de WCK, las comidas son repartidas con todas las medidas de precaución e higiene para evitar más contagios de coronavirus, además, los platillos que se le ofrecen a las personas son nutritivos y son empaquetados en porciones individuales para la seguridad de todos.

World Central Kitchen continuará demostrando su compromiso y apoyo a quienes más lo necesitan, en especial al ramo restaurantero, asimismo, el equipo de la fundación postea el alcance de este programa de distribución de comidas a través del hasthag #ChefsForAmerica.

En cuanto a la reactivación de los restaurantes locales, la fundación del chef José Andrés compró casi 2 millones de comidas a mil 600 restaurantes locales, las cuales son repartidas para las personas que más lo necesitan. Con estas acciones, los restaurantes pueden trabajar el negocio y se recupera parte de las pérdidas económicas por las que han pasado a causa de la pandemia.

El chef y filántropo continúa luchando junto al equipo de WCK para seguir repartiendo comidas como respuesta a las crisis sanitaria, aunque este programa sólo se lleva a cabo en Estados Unidos, la organización ha repartido comidas a otros países en momentos difíciles, tales como Haití, Venezuela, México, Guatemala y España.

El chef José Andrés destaca por su conocimiento culinario en Estados Unidos, posee más de 30 restaurantes que han sido galardonados a nivel mundial, además ha sido nombrado en 2012 y 2018 como una de las personas más influyentes por la revista Time, debido al éxito de sus negocios y acciones filantrópicas.

En un mensaje sobre la misión de WCK, el chef José Andrés menciona su compromiso y la importancia de hacer esta tarea: “Hemos demostrado que no hay un lugar demasiado lejos o un desastre demasiado grande para que nuestros chefs estén allí con un plato de comida caliente cuando más se necesita”.

El alcance de World Central Kitchen ha logrado que el chef José Andrés pueda repartir comidas en Barcerlona.

.@WCKitchen #ChefsForSpain In Barcelona between 5k to 7k daily meals cooked and distributed thanks to amazing volunteers and great people @CarlesTejedor @GasolFoundation @CreuRojaBCN @BancAlimentsBcn in two kitchens @valorsfood @ccib_barcelona 200k+meals in 20+distribution points pic.twitter.com/5KfZWoEUPG

— José Andrés (@chefjoseandres) June 9, 2020