"El cruce de la muerte": poblanos se vuelven meme tras un video que muestra sus caídas

Puebla.- En redes sociales se hicieron virales videos subidos por el usuario @samcarp222 de gente que ha caído al piso a causa del separador amarillo de una ciclovía ubicada justo en la intersección de las calles 7 sur y la 13 poniente del Centro Histórico de la capital poblana.

Rápidamente, este contenido derivó en decenas de memes, miles de reacciones, burlas y sarcasmo. Los internautas han comenzado a referirse a este punto como “la ciclovía maldita”, “el cruce de la muerte”, entre otros.

Esto no es el programa de sopa de videos… es Puebla pic.twitter.com/Ao3uIk5oob

A primera vista, las múltiples caídas resultan graciosas. Algunos opinan que la responsabilidad recae en los peatones que no observan la presencia de los separadores amarillos, pero también es claro el nivel de riesgo que existe para quienes tuvieron la desafortunada suerte de caer por no cruzar hasta la cebra.

Por ejemplo, en la grabación se observa a un hombre que queda tendido mientras un vehículo pasa a un escaso metro de distancia de él.

Te presentamos la siguiente selección de memes surgidos a partir de este video que se hizo viral en las redes sociales.

Poblanos cruzando la calle con ciclovías be like: pic.twitter.com/YimqH1WaXO

-Todos los #poblanos.

-Ajá

-Cruzando una #ciclovía

- pic.twitter.com/epEyiVkquJ

— Also Known As (@also_known_as00) April 7, 2021