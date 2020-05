El emocionante abrazo de un padre a su hija enferma de cáncer, separados por el COVID-19

La pequeña Mila Sneddon, de cuatro años, se ha ganado el corazón de toda una nación. Sus fotos abrazando y besando la ventana de su cocina, con su padre sonriendo al otro lado, se hicieron virales a través de los usuarios de dispositivos móviles de todo Reino Unido. La joven sufre un cáncer y ha tenido que mantenerse separada de su padre Scott, por motivos laborales.

Tras recibir un permiso oficial, el ingeniero tuvo que pasar una cuarentena para asegurarse de no estar infectado de COVID-19. Y cuando se confirmó que no suponía un riesgo para la salud de su hija, decidió anunciarle la sorpresa. Esta vez no se tendría que conformar con verlo a través de un vidrio, sino que entraría en la cocina. No tendría que simular que lo abrazaba en la distancia, sino que podría hacerlo de verdad, y por si fuese poco, esa noche no la pasaría fuera de la casa. Siete semanas después, Mila pudo volver a abrazar a papá.