Él es Santos Tuz, el 'tiktoker' que enseña maya y pone en alto sus raíces

Yucatán.- Santos Tuz Romero es un 'tiktoker' yucateco que se volvió viral pues usa su talento para enseñar maya.

Según una entrevista para el medio EFE, Tuz no se imaginaba la popularidad que tendría pues él solo hacía lo que le apasionaba.

Yo tenía la aplicación desde meses atrás que inició la cuarentena pero no la abría, decidí ver qué tipo de videos había y me sorprendió ver a una persona que enseñaba inglés y a otra que enseñaba otro idioma del país donde habitaba y eso me animó a enseñar el idioma que se habla donde yo habito”, comentó.

Es por eso que Tuz comenzó a presentar en la red social la lengua que le enseñó su abuela, desde su presentación hasta los saludos en maya, han recibido más de 60 mil vistas y 10 mil me gusta.

Es maya yucateco, yo lo adopté porque pasé toda mi infancia en casa de mi abuelita, en esa casa solo se hablaba maya y desde los 6 o 7 años me acostumbré porque mi abuelita me pedía cosas en maya”, recuerda.

Santos vive en Oxkutzcab, uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, sureste de México, ahí vive con su madre y hermanas pequeñas que le ayudan a grabar sus videos, estudia el tercer semestre de la licenciatura en educación primaria y asegura que ser maestro es algo que ha perseguido desde siempre.

Desde pequeño he querido ser maestro, siempre que me preguntaban qué quería ser y yo decía que maestro, estoy más feliz que nunca y orgulloso de recibir la felicitación de mis maestros y de mi directora, eso me anima aún más”, explicó Tuz.