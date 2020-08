El gato que toca el piano cuando quiere comida se vuelve viral

Internet es un gran espacio donde hay cabida para todo, incluso hechos insólitos de animales que hacen cosas extraordinarias. Por ejemplo, las mascotas son capaces de aprender diversas habilidades que les permitan ir al ritmo de vida de sus dueños, o para comunicar sus necesidades.

Este es el caso de un gato que es capaz de tocar el piano cuando quiere comida o atención de su dueña. Winslow es un gato atigrado de siete años de Filadelfia, Estados Unidos, que aprendió a tocar las teclas de un pequeño piano cada que necesita algo.

Su propietaria llamada Kate Nyx le enseñó al felino a tocar el piano para contrarrestar su mal comportamiento, dado que Winslow le gustaba correr y maullar cuando tenía hambre u otro tipo de necesidad, y esto se volvía molesto, así que optó por enseñarle una nueva forma de comunicarse.

Dinner time is 2 hours from now pic.twitter.com/apG7l19uRD

— Kate Nyx ACAB (@IAmKateNyx) August 4, 2020