El glaciar Okjokull recibe un funeral tras morir a los 700 años

Dolientes en Islandia se congregaron para conmemorar la pérdida del glaciar Okjokull, que murió a la edad aproximada de 700 años.

El glaciar fue oficialmente declarado muerto en 2014 cuando ya no tenía suficiente volumen para moverse.

Lo que antes fue un glaciar ha sido reducido a un pequeño pedazo de hielo en la cima de un volcán.

La primera ministra, Katrin Jakobsdottir, el ministro de Medio Ambiente, Gudmundur Ingi Gudbrandsson y la expresidenta de Irlanda Mary Robinson asistieron a la ceremonia.

Tras las palabras inaugurales de Jakobsdottir, los dolientes ascendieron el volcán que se encuentra al noreste de la capital Reikiavik para colocar una placa que contiene una carta para el futuro.

La placa conmemora a Okjokull, que yacía encima del volcán Ok. "Jokull" significa glaciar en islandés.

Ok es el primer glaciar de Islandia en perder su estatus de glaciar", se lee en el mensaje.

"En los próximos 200 años, todos nuestros principales glaciares seguirán el mismo destino. Este monumento es para reconocer que sabemos lo que está pasando y lo que debemos hacer".

Únicamente ustedes sabrán si lo logramos".

La dedicación, escrita por el autor islandés Andri Snaer Magnason, termina con la fecha de la ceremonia y la concentración global de dióxido de carbono en el aire -415 partes por millón (ppm).

"Piensas en un marco temporal diferente cuando escribes en cobre en lugar de sobre papel", señaló Magnason a la BBC. "Empiezas a imaginar que alguien realmente vendrá aquí en 300 años a leerlo".

"Este es un gran momento simbólico", comentó. "El cambio climático no tiene principio ni fin y pienso que la filosofía detrás de esta placa es dejar una señal de alerta para recordarnos que hay eventos históricos que están ocurriendo y no deberíamos aceptarlos como normales. No deberíamos relajarnos y decir, bueno, se fue, esto es significativo".

Oddur Sigurdsson fue el glaciólogo de la Oficina Meteorológica de Islandia que pronunció la muerte de Okjokull en 2014.

Ha estado tomando fotografías de los glaciares del país durante los últimos 50 años y, en 2003, notó que la nieve se estaba derritiendo más rápido de lo que Okjokull podía acumularla.

"Al final pensé que estaba tan escasa que debía ir allá para inspeccionarla en persona. Eso hice en 2014", expresó. "El glaciar no se estaba moviendo, no era lo suficientemente grueso para permanecer vivo. A eso lo llamamos hielo muerto".

El glaciólogo explica que cuando se acumula suficiente hielo, la presión fuerza toda la masa a moverse.

"Ese es el límite entre lo que es un glaciar y lo que no lo es", indica. "Necesita tener entre 40 y 50 metros de espesor para alcanzar esa presión límite".