Junto a una imagen del fotógrafo alemán que ilustra un estudio vacío, esta mañana la cuenta de Instagram de Peter Lindbergh (Polonia, 1944) anunciaba la noticia de su fallecimiento. A Lindbergh se le considera un mago del movimiento en la fotografía. Se le recuerda por ser el descubridor de las top models de los noventa, tras retratarlas a todas juntas en la portada del Vogue británico de 1990. “Tienes que intentar visualizar cómo será la década que viene, me dijo la directora, Liz Tilberis, y creí que nadie podría hacer aquello con una sola modelo”, contaba Lindbergh en The Guardian. Enamorado de la pintura de Van Gogh y escaparatista de profesión, no descubrió la fotografía hasta los 30 años. Pero su éxito fue fulgurante.

El legendario fotógrafo de moda Peter Lindbergh, ‘creador’ de las ‘tops’ de los noventa, ha muerto a los 74 años

Considerado uno de los mejores del mundo en su especialidad, su último gran trabajo fue el número de septiembre de Vogue UKcoordinado por Meghan Markle.

LETICIA GARCÍA | 04 SEP 2019 17:36

Junto a una imagen del fotógrafo alemán que ilustra un estudio vacío, esta mañana la cuenta de Instagram de Peter Lindbergh (Polonia, 1944) anunciaba la noticia de su fallecimiento. A Lindbergh se le considera un mago del movimiento en la fotografía. Se le recuerda por ser el descubridor de las top models de los noventa, tras retratarlas a todas juntas en la portada del Vogue británico de 1990. “Tienes que intentar visualizar cómo será la década que viene, me dijo la directora, Liz Tilberis, y creí que nadie podría hacer aquello con una sola modelo”, contaba Lindbergh en The Guardian. Enamorado de la pintura de Van Gogh y escaparatista de profesión, no descubrió la fotografía hasta los 30 años. Pero su éxito fue fulgurante.

Entró a trabajar en la revista Stern junto a Helmut Newton o Guy Bourdin, pero pronto se desmarcó de ellos creando su propio discurso visual, más cerca de la fotografía documentalista que de las imágenes cargadas de artificio que imperaban en la moda de los años setenta y ochenta. Él fue el responsable de que la frescura, las caras lavadas y las poses naturales estuvieran por fin representadas. Casi siempre prefería el blanco y negro porque, según contaba en una entrevista, “cuando un rostro está cerca de la perfección, retratar en color le resta mérito”.

Fue él quien sugirió a Linda Evangelista que se cortara la melena, lo que catalputó al estrellato a la top que “no se levantaba de la cama por menos de diez mil dólares”. Al ver aquella portada, George Michael quiso participar del mundo que había creado Lindbergh, y volvió a reunir a las modelos para el videoclip ‘Freedom! 90’, uno de los más icónicos de la década. “En aquel momento solo te pedían tener la melena con volumen y los pechos arriba. En sus fotos sin embargo parecías recién levantada”, contaba recientemente Cindy Crawford. En 2015, algunas de estas top volvieron a reencontrarse delante de su cámara. Bajo el título ‘The reunion’, el fotógrafo rodó un making of que reproducía, 25 años después, el proceso de la portada.

Al contrario que la mayoría de sus colegas de profesión Lindbergh nunca retocaba. Ni siquiera el mítico calendario Pirelli. Firmó tres, en 1996, en 2002 y en 2017. En este último, decidió darle un giro a la histórica imagen sexualizada del almanaque y reunió a 12 mujeres de todas las edades para retratarlas sin artificios y luciendo camisetas blancas, como hiciera en aquella mítica portada.

Su estilo fotográfico, en el que impera el movimiento y el juego de luces, le hizo interesarse por el vídeo. Con el cambio de siglo comenzó a dirigir documentales sobre la bailarina Pina Bausch (2001), sobre Jeanne Moreau (‘Everywhere at Once, en 2008) o sobre el Ballet de Nueva York, en 2016. Este mismo año se estrenaba ‘Women’s Stories’, un documental sobre su vida narrado por su familia, amigos y muchas de las modelos que se han puesto delante de su cámara.

Gran amante de España, Lindbergh solía retirarse a su casa de Ibiza los meses de verano. Habitual de las páginas de Vogue España, en 2010 retrataba para la cabecera su particular visión de Andalucía. En estos últimos años han pasado por su lente Blanca Li, Penélope Cruz (considerada de sus musas), Antonio Banderas o Marta Ortega, para quien realizó las instantáneas de su boda. Uno de sus últimos trabajos fue precisamente una sesión con Rosalía en el número de julio de la revista. Lindbergh ha trabajado casi hasta el día de su fallecimiento. Suyas son también las fotografías del número de septiembre del Vogue británico, editado por Meghan Markle, y que gira en torno a los perfiles de distintas mujeres que están cambiando el mundo. Al fotógrafo le sobreviven su mujer Petra y sus cuatro hijos.