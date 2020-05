El meme que explica con humor y dos perros cómo era la vida antes y ahora

Entre fotos de comida en Instagram y mensajes de política en Twitter, es posible que te hayas topado con una imagen –o muchas– en la que aparece una comparación entre dos perros. Como por ejemplo, esta:

La imagen que se comparte, aunque sea con distintos mensajes, suele ser la misma: a la izquierda, se sitúa un fotomontaje de un perro grande y fuerte y, a la derecha, un perro más débil y pequeño. Este montaje, aunque se use diferentes contextos, se utiliza para comparar dos épocas entre sí y parodiar los cambios que se han producido.

Este meme –conocido como Swole Doge vs. Cheems, "perro cachas contra Cheems"– nació apenas unas semanas, pero ha tenido una rápida difusión en distintas redes sociales. Según explica la enciclopedia de memes Know Your Meme, la primera copia de imagen fue subida el 16 de mayo al foro Reddit por el usuario DiegoGamer. En el mismo, este internauta hacía una broma sobre cómo a los 17 años su padre ya tenía casa, trabajo e hijos, y él a esa edad estaba simplemente deseando ser una “chica de anime mona”.

En los siguientes días, otras personas fueron utilizando este modelo procedente de Reddit hasta extenderlo primero por Facebook, y posteriormente por Twitter e Instagram. Aunque haya algunos memes que cuajen solo en determinadas redes sociales, en este caso en España la broma se ha popularizado tanto en Twitter como en Instagram.

Aunque sea un meme reciente, su uso se asemeja al de otra broma popular llamada Virgin vs Chad. Esta compara a dos personas de la misma manera, presentando a una de una forma exageradamente positiva (el chad) y a otra de forma deliberadamente negativa (el virgin).

Distintas profesiones y sus contradicciones

La tecnología no es lo que era

Política antes y ahora

Boomers vs millenials