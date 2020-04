El país que podría desaparecer si llega el Coronavirus

Original Foto von @boedisha �� ⠀ .⠀ .⠀ .⠀ ���� Nauru⠀ .⠀ #nauru #pacificislands #southpacific #tropicalisland #inseln #pazifik #glasklareswasser #cristalclearwater #clearwater #traumhaftschön ⠀ #meerverliebt #reisefoto #felsformationen #palmen #localpeople⠀ .

A post shared by Ingeborg (Ingo) Rieck (@suedsee___) on May 29, 2019 at 8:40am PDT