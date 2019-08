El veto a C. Tangana aviva la polémica sobre la censura

La decisión del Ayuntamiento de Bilbao de cancelar el concierto de C. Tangana por sus letras “machistas” y “degradantes” con las mujeres ha generado polémica y suscitado un debate sobre la censura a la que se habría visto sometida la estrella del trap español, que no se ha pronunciado al respecto.

El ministro de Cultura en funciones, José Guirao, ha expresado sus dudas. “Aunque creo en la libertad de expresión, al estar relacionado con temas de género, entiendo que haya reticencias. Deberíamos dejar aparte que los creadores hagan su trabajo y que sea el público el que lo refrende”, ha dicho, informa Raquel Vidales.

En la misma línea se ha expresado en su cuenta personal de Twitter Clara Serra, diputada en la Asamblea de Madrid de Más Madrid. “No ganamos nada con ello ni quienes defendemos la cultura y la libertad de expresión ni quienes defendemos el feminismo. Si alguien gana con esto son los enemigos de todas esas cosas. Es mejor pensar cómo se puede hacer un feminismo crítico con la cultura, pero no punitivo, que incentive la música feminista y potencie la igualdad desde las instituciones pero que se guarde siempre de la tentación de prohibir y silenciar”. También Pablo Iglesias, líder de Podemos, que ha escrito en Twitter: "No me gusta C. Tangana, pero me parece vergonzoso que le prohíban actuar. El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura".

El mundo de la música también se ha manifestado sobre la suspensión. Ivone Lesan, portavoz de la asociación Mujeres de la Industria de la Música (MIM), ha asegurado: “Es una mierda. Es una censura al fin y al cabo. La cancelación no es la vía para educar. De esta forma nos están quitando el raciocinio. Estamos cabreadas. Esto es censurar para hacer ruido en el feminismo, pero no tiene sentido. Si censuras a C. Tangana, entonces podrías también censurar a Loquillo, el Dúo Dinámico e incluso a los Beatles. Todos tienen letras que pueden considerarse machistas”. Y ha concluido: “Que critiquemos esta censura no quiere decir que alabemos su música. Las mujeres feministas no queremos que censuren nada sino que lo que queremos es que podamos decidir libremente si ir a sus conciertos o no”.

La cantante del grupo Las Chillers, Rocío Saiz, ha afirmado que esta decisión hace “un flaco favor al feminismo”. “El arte no puede ser censurable. Entonces, tampoco se puede programar a La Zowi, que no para de llamar putas a todas”, ha señalado la cantante, que ha pedido a los artistas “unirse contra la censura”. Una opinión similar expresó Eme Dj, veterana dj con más de 15 años de carrera: “Esto parece selectivo. Me da bastante miedo que la gente de izquierdas censure cuando deben defender la libertad de expresión. Nos acercamos cada vez más a la serie Years and years. Entiendo que a mucha gente le pueda ofender, pero también hay gente con la piel muy fina”.

La cancelación vino motivada tras la recogida de más de 15.000 firmas en la iniciativa digital change.org, donde se promovía la suspensión de su actuación por el contenido despreciable de sus letras cuando habla de las mujeres. “Por sus letras machistas y patriarcales y despectivas para las mujeres no queremos que el Ayuntamiento le contrate para la Aste Nagusia”, recogía el texto de la petición digital, que en los últimos días había tenido eco en redes sociales. Algunas de estas letras recogen frases en distintas canciones como “hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache”, “si salgo pa’ la calle y veo tu cara de nuevo, voy a patearla de nuevo”, “noto que el dolor es un imán, otra vez tu cara (puta), solo me quieres si te hago mal, ya no siento nada (vete), follando con otra que es igual, ojalá te mueras (puta)” o “rezo por la puta que le educó así”.

La actuación de C. Tangana, uno de los artistas con más éxito de la música española actualmente, fue anunciada el pasado 18 de julio por el Consistorio bilbaíno, formado por una coalición de PNV y el partido socialista. Su nombre figuraba detrás de Su Ta Gar, Bebe y el Dúo Dinámico, y solo se decía que iba a actuar la última noche de la Aste Nagusia en el Parque Europa. Pero ayer el Ayuntamiento emitió por sorpresa una nota de prensa para anunciar su decisión de descolgar al músico del cartel.

C. Tangana será sustituido por Pedro Capó, músico de origen portorriqueño que este verano ha logrado un gran éxito en las listas con Calma. La portavoz de MIM consideró que las canciones de Pedro Capó “también tienen un punto machista”. “Su visión del amor y la posesión también es machista. ¿Por qué no le censuran a él también? No tiene sentido. ¿Y por qué no lo sustituyen por una mujer?”, se preguntó.

El pasado junio, en una crónica en El País Semanal, C. Tangana respondió sobre las acusaciones de machismo en sus letras: "Paso de explicar mis canciones. No soy un moralista. He demostrado qué parte de mí es poesía. Y exhibo mi mierda. El que quiera entender, que lo entienda. O que me juzguen. Aquí estoy".