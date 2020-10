El video de TikTok que cambió la vida de Nathan Apodaca, un ‘cholo’ en patineta

En un fin de semana, la vida del estadounidense Nathan Apodaca (Idaho, 1982) dio un giro que no esperaba. El 25 de septiembre, Apodaca subió un video a su cuenta de TikTok donde se le aprecia hacer un lip sync (o sincronización de audio) mientras monta su patineta, bebe jugo de arándano y corea la canción Dreams, de Fleetwood Mac. El material, de menos de un minuto, ha alcanzado más de 19 millones de visualizaciones en la plataforma y ha sido retomado por diversas cuentas en Instagram y Twitter. “Durante el fin de semana, todo cambió, mi vida se volvió más brillante”, cuenta a Verne este trabajador de 38 años, vía telefónica.

Tras la publicación de este video, Apodaca acumula más de 1,6 millones de seguidores en TikTok y más de 800.000 en Instagram. En los días posteriores y tras un video de agradecimiento del estadounidense, ha recibido poco más de 10.000 dólares (unos 216.000 pesos mexicanos) en donaciones. En el video, explica que su situación es difícil, por lo que pidió apoyo a sus seguidores y estos respondieron rápidamente con donativos en efectivo y transferencias.

Hasta ahora, Apodaca ha vivido en una casa rodante sin acceso a agua en el sanitario, por lo que suele estacionarse frente a la casa de su hermano para hacer uso de los servicios. “Quiero mi propio lugar para tomar un regaderazo, usar un baño, comer. No estoy tan mal, puedo ir con mi hermano, mi mamá y hacer eso, pero sería lindo tener un lugar propio”, comenta. Asegura también que ya le ha dado la mitad de sus donativos a su madre. “Estoy tan feliz como puedo estar”, dice. Curiosamente, el video que lo lanzó a la fama lo grabó mientras recorría una carretera para buscar ayuda luego de que su camioneta se quedara varada por una falla mecánica.

Muchos se refieren a él mismo como ‘cholo’ por su forma de vestir, aunque él se define a sí mismo como una persona sencilla y alegre, aunque no le molesta que lo llamen de esa forma. Nació y creció en Idaho Falls, una ciudad al norte de Estados Unidos con poco más de 61.000 habitantes. Siempre ha trabajado en un almacén de papas y cuenta que la familia de su madre es de origen mexicano, aunque no precisa de qué Estado. “Soy mitad nativo, mitad mexicano, así me siento”, cuenta y afirma que su actual pareja proviene de Jalisco, aunque no ha aprendido a hablar español.

Apodaca tiene dos hijas preadolescentes, quienes lo motivaron a usar su creatividad para subir videos. “ Empecé a usar Tik Tok solo para pasar el tiempo y después mi hija mayor me dijo ‘siempre estás bailando, deberías seguir haciéndolo’ y así lo hice. En sus videos se le observa bailando lo mismo canciones pop de otras décadas o canciones de rap clásico. “Lo mexicano y las cumbias las aprendo de mi novia”, indica.

El éxito de Apodaca no solo fue individual, sino que volvió a colocar la canción de Fleetwood Mac en las listas de popularidad. De acuerdo con Billboard, la canción Dreams, lanzada originalmente en 1977, aumentó de 88,7% en el número de reproducciones hasta los 2,9 millones, y un incremento de 374% en las ventas en línea desde que el video de Apodaca comenzó a circular. También alcanzó el puesto 24 en la lista diaria de Estados Unidos de Spotify el domingo 27 de septiembre. “Nos encanta”, tuiteó la banda un par de días después de la publicación del video.

“Es increíble (su mensaje). Cuando era pequeño, mi mamá y mi tía siempre escuchaban a Fleetwood Mac, y ahora mis hijas lo escuchan mucho, amo su sonido y al grupo”, dice, aunque confiesa que Dreams no es su canción favorita, sino que gusta de la banda en general y no por una sola canción.

Aficionado a las patinetas y el basquetbol, Apodaca cuenta con una línea de playeras y gorras que ha promocionado en sus redes sociales y ahora ha contratado una agencia de relaciones públicas que le ayuda a gestionar entrevistas con medios de comunicación y promocionar su marca. “Firmé con ellos hace 48 horas, me están ayudando a hacer muchas cosas que no sería capaz de hacer yo solo, no podría”, comenta.

Aunque sus videos están llenos de música y mensajes optimistas, este año ha sido difícil para este ‘cholo’. “La pandemia, ya sabes, pero también perdí a cuatro miembros de mi familia, no por la covid-19, sino por la vida, supongo”. Por ello busca reflejar mensajes positivos en sus videos. “Es la alegría de la vida, disfrutar cada día como venga, no sabemos qué puede pasar mañana”, reflexiona.

Apodaca confía en que su éxito en redes no pase pronto y poder conocer México, porque aunque tiene orígenes mexicanos, nunca ha visitado el país. Adicionalmente espera que la marca de jugos que se observa en su video se acerque a él para hacer un comercial y poder seguir promocionando su marca de ropa. “Me lo estoy tomando un día a la vez, ha sido muy emocionante, solo espero que lleguen buenos días”, finaliza.