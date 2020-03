Ella es la influencer de moda que se volvió enfermera por el coronavirus

Mientras que otros influencers hacen peligrosos retos virales como el #CoronavirusChallenge, muchos han aplaudido el gesto de Madame de Rosa, una blogger de moda que abandonó las redes y regresó a la enfermería para apoyar durante la pandemia por Covid-19.

Esta semana la influencer, con más de 500 mil seguidores en Instagram, anunció su decisión de tomarse un descanso de la vida digital y volver a su profesión como enfermera. También habló de sus miedos al ponerse en contacto con enfermos de coronavirus, ya que tiene un hijo pequeño en casa.

Ángela Rozas Sáiz, el verdadero nombre de Madame de Rosa, explicó que una ex compañera del Hospital La Paz de Madrid la llamó para decirle que no había suficiente personal médico para atender la emergencia por coronavirus. Ángela, viendo la dimensión de la crisis, no dudó en ayudar.

“Ha sido una decisión que me ha costado tomar porque pues al principio me daba miedo, el miedo es humano. Me daba miedo sobre todo por mi familia, por exponerles”, explicó Madame de Rosa.

“Me puse a pensar que si todos pesáramos igual pues entonces no habría nadie trabajando en los hospitales”, señaló la blogger, quien sostuvo que se sentía en la obligación moral de hacerlo. En redes sociales, los usuarios han aplaudido su gesto.

En su Instagram, la influencer mostró que en el hospital donde trabaja las condiciones son precarias y exigió a las autoridades mayor protección para el personal médico.

¿Quién es Madame de Rosa?

Ángela Rozas Sáiz tiene 38 años y es originaria de Madrid. Trabajaba como enfermera hasta 2011, cuando saltó a la fama digital gracias a su blog de moda.

Escogió el nombre Madame de Rosa porque su madre vivió bastante tiempo en Francia y ella misma trabajó como enfermera en la ciudad de Lyon.

En 2009 se casó con su novio Miguel en Ibiza y poco después la pareja recibió a su primer hijo, Romeo, a quien mantienen lejos de la vista del público.