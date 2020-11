Ella es la mujer con la boca más grande de TikTok

Esta mujer tiene 30 años de edad y ha ganado fama gracias a los videos que publica en TikTok, donde ya es conocida como la mujer con la boca más grande del mundo.

Samantha, quien vive en la ciudad de Stamford, en Connecticut, Estados Unidos, publica muchos videos en los que se le ve comiendo manzanas, burritos o sandwiches de gran tamaño, algo que a simple vista parece muy normal. Sin embargo, el show comienza desde el primer bocado, pues debido a las particulares dimensiones de su boca, Ramsdell puede ingerir estos alimentos en un tiempo récord.

Oficialmente, esta chica no tiene el récord de la boca más grande del mundo, pero ella cree que puede ganarlo, ya que en uno de sus videos, la tiktoker asegura que su boca mide casi 4 pulgadas de largo (más de 10 centímetros). En tanto, la dimensión de la boca del joven que posee actualmente el récord Guinness, es de 9.52 centímetros de largo.

Actualmente, Samantha es vocalista de la banda 9 of Hearts y se presenta como comediante en diferentes shows en Nueva York, pero eso no impide que siga subiendo contenido a sus redes sociales, pues además de TikTok, tiene Instagram y YouTube.

Ella afirma que el tamaño de su boca la convierte en una mejor artista, ya que varios íconos musicales, como Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, también tienen esa característica, aunque no sea tan marcada.

Esta mujer afirma que su fama comenzó con la cuarentena, pues decidió publicar videos haciendo gestos graciosos o parodias de su vida diaria, pero nunca se imaginó que alcanzaría tanta popularidad.

