Ella podría fallecer y pide ayuda para seguir viviendo para su hija

Buscando el apoyo de diversos usuarios en redes sociales, una joven de 24 años decidió publicar tres imágenes en donde confirma estar pasando por un serio problema de salud.

Se trata de Paulina Patraca Contla y es originaria de la Ciudad de México aunque actualmente radica en Mérida y el pasado 31 de octubre decidió pedir ayuda para poder lograr un trasplante de riñón que le permita salvar su vida.

Madre de una pequeñita de ocho años, Paulina señaló que su hija es su principal motivación para salir adelante de una insuficiencia renal crónica y diálisis peritoneal la cual la tienen imposibilitada para realizar diversas tareas y poder llevar una vida normal.

Quiero contarte que el 5 de enero del 2018 cambió mi vida, porque hasta ese día era casi como cualquier chica de mi edad, con mayor atención en mi salud pero ahora me encuentro en un cuadro de insuficiencia renal crónica y diálisis peritoneal para poder eliminar las sustancias tóxicas de mi cuerpo, como consecuencia mi corazón está empezado a sufrir los daños que la diálisis provoca haciendo que mi presión arterial esté elevada, es decir, mi cuerpo está empezando a resentir el tratamiento. Constantemente me hincho reteniendo líquidos y me duele todo el cuerpo dejándome sin la posibilidad de poder atender a mi hija" publicó.