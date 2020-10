Emojis incluyentes para tener conversaciones políticamente correctas

Atrás quedaron los días en que una simple carita amarilla era suficiente para representar emociones. La lista de emojis está creciendo en todos las plataformas con la intención de que todos los usuarios se sientan representados y tengan a la mano la opción adecuada para sus conversaciones. Y, por ello, llega una nueva lista con iOS 14.

A pesar de que recientemente se anunció la llegada de iOS 14, los usuarios de este sistema operativo en beta ya tuvieron un adelanto de lo que viene próximamente y, entre las novedades, están nuevos emojis, De acuerdo con quienes han tenido acceso a iOS 14.2 en su iPhone las nuevas incorporaciones de estos símbolos deberían estar a solo unas semanas de distancia.

Entre las nuevas opciones se podrán encontrar banderas transgénero y el símbolo trans, además de un un ninja, una trampa para ratones y una cucaracha.

Cada año esta lista se arma con base en las sugerencias de los usuarios quienes consideraron que hacía falta un corazón anatómicamente correcto, un tamal y una varita mágica entre muchas otras opciones. Y, en cuanto a los emojis que representan personas también llega una variedad que llama la atención, por ejemplo un hombre vestido de novia, con todo y velo, y una mujer con smoking los cuales ahora serán reclasificados como emojis de género neutro.

Asimismo llegan más opciones para personalizarlos. Ello implica poder elegir el género, color de piel y de cabello en casos como quién usa un gorro de Santa Claus o quién alimenta con biberón al bebé.

El Consorcio Unicode acaba de revelar todos estos nuevos símbolos en la versión 13.1 de Emoji la semana pasada. Sin embargo, como informa Emojipedia, no esperes ver esos íconos en su iPhone hasta 2021.

Los que representan el 2020

El Consorcio Unicode también anunció que está trabajando en nuevos símbolos que ayuden a representar las emociones que nos está dejando el 2020.

Entre las propuestas que se han dado a conocer están una cara exhalando (claramente exhausto) , una cara entre las nubes, un corazón en llamas y una carita con ojos en espiral. Esta última, aunque podría representar casos como mareos o hipnosis, busca simbolizar expresiones como "oh no", "problemas", "vaya" y "¡ay!". Esto especialmente tomando como base los ejemplos de anime en donde los ojos en espiral significan, entre otras cosas, el estar abrumado hasta el punto de no tener el control.

Cabe señalar que actualmente está disponible una carita como ojos de x que, de acuerdo con Google y Microsoft, equivaldrían a la propuesta de los ojos en espiral, pero dado que los usuarios no lo interpretan de es manera, se está buscando una opción más clara para representar todos los sentimientos de angustia y confusión que nos ha dejado el 2020.

De cualquier manera todavía faltan meses para que podamos ver todos los nuevos emojis y utilizarlos en nuestras conversaciones.