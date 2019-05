En 50 años habrá más muertos que vivos en Facebook

Una investigación realizada por el Oxford Internet Institute, un departamento de la Universidad de Oxford, realizó un análisis de acuerdo al cual, para el año 2070, los muertos superen a los vivos en Facebook.

En el estudio denominado ¿Se están apoderando los muertos de Facebook? (Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online) la universidad calculó el crecimiento de usuarios de la red social y determinó que, a su tasa de crecimiento actual, unos 4 mil 900 millones de usuarios habrán muerto para el año 2100. Incluso si Facebook no continúa creciendo al mismo ritmo, esa cifra será de mil 400 millones en el mismo año.

No se trata de un ejercicio ocioso, la intención de este análisis es exponer las implicaciones que tiene la gestión de la información que dejamos en internet luego de la muerte.

“A fin de cuentas estas estadísticas dan lugar a nuevas y difíciles preguntas sobre quién tiene derecho sobre todos estos datos, cómo deben manejarse según el interés de las familias y amigos de los fallecidos, y su uso por parte de futuros historiadores para entender el pasado”, señalan los responsables del estudio.

Al respecto del tema Facebook ya ha tomado algunas medidas para lidiar con las cuentas de los usuarios que han muerto, por ejemplo que sus perles permanezcan como la persona la dejó con el fin de respetar el duelo de sus familiares y amigos y la privacidad del fallecido.

Para lo anterior la red social informó que aplicarán un sistema de inteligencia artificial para reconocer de manera automática los perles que pertenecen a fallecidos, y entonces no enviar alertas para, por ejemplo, felicitarlos por su cumpleaños.