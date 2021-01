En borrachera hombre cambia su nombre por el de Céline Dion

Imagina pasarte de copas una noche y despertar llamándote como tu artista favorito, ¿cuál sería tu nuevo nombre?, ¿JuanGa?, ¿LuisMi? o ¿Adele?...

Thomas Dodd no tuvo duda y ahora se llama Céline Dion, de quien ha sido fan casi toda su vida. La idea se le ocurrió mientras veía uno de los conciertos de la cantante, mientras cantaba, bailaba y consumía alcohol.

Dodd, de 30 años, al ver lo hermosa que es la canadiense, entró al portal Deed Poll y cambió su nombre por 89 euros. Regresó a su casa y se quedó dormido tras esa borrachera épica.

No recordaba lo que había hecho hasta que una semana después llegaron a su puerta los documentos que aprobaban y confirmaban su nueva identidad. Ahora no tiene planes de volver a su antiguo nombre, porque espera que con esto pueda conocer a la cantante y estar en el backstage de algunos de sus conciertos.

Thomas mencionó que su madre no le ha visto para nada el lado divertido al asunto y que no le ha dicho nada a sus jefes, aunque seguramente ya vieron al londinense y su nuevo nombre en internet.

El concierto de Céline Dion que le dio valor a este hombre para cambiarse de nombre

Si quieres agarrar valor para tener una nueva identidad y ser famoso como Céline, antes conocido como Thomas, ve el concierto de Dion en las Vegas en YouTube. O al menos eso funcionó con el gerente hospitalario, que actualmente trabaja como voluntario en un sitio de pruebas Covid-19.

Al no poder verla en vivo por la pandemia del coronavirus decidió ver su concierto en la televisión por horas. “Estoy un poco obsesionado con ella y siempre lo he estado”, declaró el hombre en una entrevista.

Para él, después de oírla cantar, todo es un recuerdo borroso. Cuando llegó del trabajo y vio un sobre con un sello del gobierno, lo abrió con velocidad, pero más rápido tuvo que sentarse en el piso, después de leer todos los certificados oficiales.

“Yo decía ‘esto no puede ser real’. No recuerdo haberlo hecho. Debo haber pensado que era una gran idea y simplemente lo hice online allí mismo”. Después de contarle a su familia, a quienes no les pareció muy gracioso al principio, él añadió: “Podría ser peor, podría haber sido Boris Johnson (primer ministro del Reino Unido); suerte de que no tenga conciertos en vivo en YouTube”.

El londinense tampoco está seguro cómo hacer para que en su trabajo lo llamen Celine. Pero sí bromeó sobre lo divertido que sería tener que decir su nombre si alguna vez lo detiene la policía.

A exThomas no le importa que las personas se rían de él porque considera que cada ser humano en el mundo necesita una buena risa después de todo el estrés que el coronavirus provocó.